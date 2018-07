Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn bị sạt lở sau mưa

Sau trận mưa, sáng 31-7, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đoạn chạy qua khu vực Hoành Bồ lại bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn cả khoảnh đồi sạt xuống, bùn đất lấp kín làn đường.



Lượng đất đá khổng lồ từ trên vách đồi đổ ụp xuống che lấp cả một làn cao tốc

Theo ghi nhận, tại nhiều điểm đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn chạy qua xã Vũ Oai (huyện Hoành Bồ) đã bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ từ trên các vạt đồi đổ ụp xuống, tạo thành những đống đất đá ngổn ngang.

Có đoạn đất đá đổ xuống phủ lấp cả một làn đường chiều từ Cẩm Phả về Hạ Long, đất đá đè gãy cả những tấm bê tông phân cách giữa hai chiều đường. Mặt đường nhiều chỗ bị bùn đất nhão nhoét phủ kín, trơn trượt.

Trên lưng chừng đồi, những tấm ta - luy bị lật lên, văng tung tóe, rơi cả xuống mặt đường. Những vách đồi được phun xi măng phủ lên bề mặt cũng bong tróc, vỡ toác, lộ những mảng đất đá chênh vênh, có thể ụp xuống bất kỳ lúc nào. Có chỗ phía trên cao là những cột điện cao thế nhưng dưới chân cột, vách đồi bị sạt lở lởm chởm. Đất đá phủ kín cả cây cối trên vách đồi, đất đá đổ ụp xuống vùi lấp luôn hệ thống thoát nước.

Tại những khu vực sạt lở, mặc dù nhà thầu thi công đã căng dây, cắm biển cảnh báo nhưng do lượng lớn bùn đất tràn ra mặt đường nên khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Theo quan sát, đoạn cao tốc chạy qua khu vực này chủ yếu thi công trên địa hình đồi núi nên có nhiều đoạn phải bạt núi để làm đường.



Vách đồi dưới chân cột điện cao thế ven cao tốc bị sạt lở

Tuy nhiên, có thể do hệ thống ta – luy, kè chắn chưa đảm bảo yêu cầu nên tình trạng sạt lở đất đá thường xuyên diễn ra mỗi khi trời mưa lớn. Đoạn từ nút giao Đại Yên tới nút giao An Lạc Viên (Hoành Bồ), mỗi khi trời mưa to có tới cả chục điểm sạt lở.

Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT do Công ty BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 2-9 tới đây. Tuy nhiên, trước thực trạng cứ mưa to lại xảy ra tình trạng sạt lở, dư luận lo ngại về mức độ an toàn của tuyến đường cao tốc này, nhất là mùa mưa lũ.