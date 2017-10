Chung cư Bảy Hiền: Tháo hàng trăm kiốt xây sai

Đó là một trong những kiến nghị của tổ công tác gồm các sở, ngành liên quan do Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn làm tổ trưởng tại báo cáo ngày 22-9 gửi UBND TP xử lý tiếp các vi phạm tại chung cư Bảy Hiền (số 9 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình). Tổ này cũng thông tin thêm về đề xuất “tha gần 1.000 m2 xây lố phép, buộc chuyển thành phục vụ công cộng”.



Chỉ khu thương mại dịch vụ mới được làm kiốt

Theo thống kê từ báo cáo ngày 22-9 của tổ công tác, tổng số các kiốt sai công năng so với thiết kế được duyệt tại chung cư Bảy Hiền là 435 kiốt từ tầng một đến tầng năm. Trong đó, các kiốt tại tầng trệt đến tầng bốn (theo thiết kế là khu thương mại dịch vụ) đã được Sở Công Thương chấp thuận cho chuyển thành loại hình bán lẻ. Do đó, tổ này kiến nghị TP chấp thuận cho giữ nguyên hiện trạng các kiốt tại các tầng này.

Với các kiốt còn lại tại phòng giữ trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng, các kiốt tại vị trí đáy hồ bơi tại tầng bốn, kiốt tại tầng năm, tổ công tác đề xuất phải tháo dỡ. “Sở Công Thương, Sở QH-KT, Cảnh sát PCCC và UBND quận Tân Bình có cùng ý kiến không cho phép chủ đầu tư tăng thêm kiốt tại các vị trí này do ảnh hưởng đến chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, an toàn phòng cháy và an ninh trật tự”- giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết.

Tổ công tác thống nhất chủ đầu tư phải tháo dỡ tất cả kiốt này, trả lại hiện trạng theo đúng thiết kế đã được duyệt. “UBND quận Tân Bình chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng giám sát Công ty Long Hưng Phát tháo dỡ các phần diện tích sai công năng, trường hợp Long Hưng Phát không thực hiện sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ” - tổ công tác đề xuất.



Các kiốt xây sai phép tại tầng năm chung cư Bảy Hiền sắp tới buộc phải tháo dỡ. (Ảnh chụp chiều 6-10) Ảnh: HOÀNG GIANG

Tha gần 1.000 m2 xây lố



Đối với gần 1.000 m2 xây lố phép, tháng 11-2016, Sở Xây dựng TP hướng dẫn chủ đầu tư gửi báo cáo kiểm tra về mức độ ảnh hưởng khi tháo dỡ vi phạm do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Fico thực hiện. Fico cho rằng việc tháo dỡ phần xây lố phép này là không khả thi, ảnh hưởng đến hệ kết cấu nên sẽ gây hoang mang cho cư dân, do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng.

Sở Xây dựng TP cho rằng việc tháo dỡ sàn bê tông cốt thép dự ứng lực như công trình này rủi ro cao, phải phá dỡ rộng hơn phần diện tích sai phép, đòi hỏi người đang ở phải di dời. “Trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho tồn tại, đề nghị chuyển toàn bộ diện tích tăng thêm vào mục đích sử dụng công cộng cho cư dân như sinh hoạt cộng đồng, y tế, giáo dục, công viên…” - Sở QH-KT TP đề nghị.

Trước những ý kiến trên, Sở Xây dựng TP cho rằng nếu tháo dỡ phần sai phép có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của tòa nhà. Ngoài ra, một số diện tích vi phạm thuộc các căn hộ đã bán cho khách hàng, nếu tháo dỡ sẽ dẫn đến khiếu kiện đông người. Từ những lý do này, tổ công tác thống nhất trình TP chấp thuận cho phần công trình xây lố phép được tồn tại nhưng phải sử dụng vào mục đích công cộng.