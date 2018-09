Công an thông tin vụ ‘dân vây tàu cát trên sông Hàm Luông'

Vụ việc này từng được PLO ngày 12-8-2018 phản ánh trong bài Hơn 200 người dân kéo ra sông Hàm Luông vây hai tàu cát.

Theo báo cáo, khoảng 17 giờ ngày 11-8-2018, trực ban hình sự Công an huyện Giồng Trôm nhận được tin báo qua điện thoại với nội dung: người dân thuộc ấp Quý Điền A (ấp 5), xã Thạnh Phú Đông phát hiện 2 tàu sắt đang bơm hút cát lên bờ ở tuyến sông Hàm Luông nên khống chế, đập phá tài sản và đánh những người trên tàu. Lực lượng công an huyện đã cùng UBND xã Thạnh Phú Đông đến hiện trường.

Qua xác minh cho thấy 2 tàu sắt trên thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Sông Lam, địa chỉ chi nhánh thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Theo trình bày của phía công ty Sông Lam, 2 tàu sắt của công ty mua cát ở mỏ cát thuộc ấp Phụng Châu, xã Sơn Đinh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, với tổng số lượng là 340 m3. Sau đó, chở cát đến khu đất mà công ty mua trước đây để nuôi tôm rồi bơm cát lên bờ làm nền nhà kho chứa vật liệu nuôi tôm. Khi bơm lên, tàu lớn còn dư khoảng 70 m3 cát nên mới bơm sang tàu nhỏ để chạy qua xã Hưng Phong bơm cát cho công trình xây dựng tuyến đường D3. Trong quá trình khống chế tàu, có một số người dân đã dùng tay đánh gây thương tích cho 3 người làm thuê trên 2 tàu sắt, đập phá và ném tài sản xuống sông. Khi ông Nguyễn Thanh Hòa, phó tổng giám đốc công ty Sông Lam, đến nơi người dân đang giữ 2 tàu sắt để giải thích thì một số người đã dùng tay đánh vào mặt, đầu và lấy nước tạt vào người ông Hòa.

Làm việc với công an, đại diện công ty Sông Lam yêu cầu xác minh, xử lý người vi phạm, đồng thời yêu cầu bồi thường số tài sản bị hư hỏng, gồm: 3 tấm pin năng lượng mặt trời, 3 điện thoại di động, 1 ipad, một số vật dụng trên 2 tàu sắt.

Còn theo người dân xã Thạnh Phú Đông thì họ phát hiện 2 tàu sắt này có hành vi khai thác cát trái phép nên khoảng 40 người của xã đã đi ghe ra 2 tàu để khống chế và buộc di chuyển về mé sông cạnh nhà 1 người dân trong ấp.

Trong quá trình xác minh, công an huyện đã giải thích và đề nghị tiếp nhận để tạm giữ 2 phương tiện trên nhưng người dân không đồng tình. Đến ngày 12-8-2018, Công an huyện Giồng Trôm phối hợp với Công an xã Thạnh Phú Đông cùng các ban ngành đến vận động nhưng người dân vẫn không đồng ý bàn giao 2 phương tiện cho lực lượng Công an huyện Giồng Trôm tạm giữ.

Tới 15 giờ 30 cùng ngày, người dân buộc những người làm công trên 2 tàu sắt phải bơm cát ra sông Hàm Luông. Sau khi những người trên tàu thực hiện xong, người dân mới đồng ý giao 2 phương tiện trên cho Công an huyện Giồng Trôm tạm giữ.

Hiện công an huyện vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc.