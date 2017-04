Công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp đô thị tự bảo vệ

Thời gian qua, các Văn phòng thừa phát lại góp phần không nhỏ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, các doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự và trong các quá trình tố tụng tư pháp.

Công vụ hữu hiệu nhất, cần thiết nhất với doanh nghiệp

Việc xuất hiện các thỏa thuận, giao dịch… xảy ra trong cuộc sống ngày càng nhiều vì thế không tránh khỏi những tranh chấp mà các doanh nghiệp không thể lường trước được. Tranh chấp thương mại là một trong những tranh chấp điển hình và doang nghiệp cũng là một trong những chủ thể của quan hệ tranh chấp này.

Khác với việc giải quyết các vụ án hình sự, trong việc giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại thì Tòa án không tiến hành điều tra mà đương sự phải cung cấp chứng cứ, trừ một số trường hợp nhất định (Điều 6 BLTT DS). Hay nói cách khác, trong việc giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại, nghĩa vụ chứng minh thuộc về đương sự. Do đó, các doanh nghiệp phải tự thu thập chứng cứ để chứng minh cho mình khi có tranh chấp xảy ra.



Thừa phát lại đang tổ chức lập vi bằng

Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ là cả một quá trình, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và chi phí của doanh nghiệp. Hơn nữa, những chứng cứ mà các đương sự thu thập được có đúng quy định pháp luật về thủ tục thu thập chứng cứ hay không, có giá trị chứng cứ để Tòa án sử dụng để giải quyết tranh chấp tại Tòa hay không lại là một vấn đề khác. Bởi các loại chứng cứ mà bên kia tự tạo để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, thường được đánh giá là hướng lợi cho bên đưa ra chứng cứ và do vậy ít được đánh giá cao, không đảm bảo tính pháp lý, không đủ độ tin cậy.Vấn đề này đã dẫn đến hệ quả tất yếu về nhu cầu thu thập chứng cứ của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, với giá trị chứng minh cao, Vi bằng trở thành một công cụ hữu hiệu nhất, cần thiết nhất đối với các doanh nghiệp không những trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp xảy ra trong tương lai, mà Vi bằng còn là căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.

Các tình huống hỗ trợ cụ thể

Thực tế, có thể nhận thấy được sự hữu hiệu và cần thiết của Vi bằng đối với Doanh nghiệp trong các trường hợp cụ thể sau:

- Doanh nghiệp phải chịu thiệt hại liên quan đến hàng hóa bị làm giả đang được sản xuất hoặc bày bán ở một cơ sở nào đó. Trong trường hợp này, Thừa phát lại có thể lập Vi bằng, tạo chứng cứ pháp lý trước khi yêu cầu bên đối lập chấm dứt hành vi, bồi thường thiệt hại. Ví dụ, Doanh nghiệp A đã đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ cho sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất. Sau một thời gian hoạt động, Doanh nghiệp A phát hiện Bà B có hành vi xâm phạm nhãn hiệu mà mình đã đăng ký độc quyền, cụ thể là Bà B đã sử dụng nhãn hiệu của Doanh nghiệp A in trên bao bì của sản phẩm do mình làm ra. Để ghi nhận lại hoạt động trái phép này, Doanh nghiệp A có thể yêu cầu Thừa phát lai đến hiện trường lập Vi bằng về hành vi vi phạm của Bà B. Việc Thừa phát lại lập Vi bằng về vụ việc này giúp cho Doanh nghiệp A tiết kiệm thời gian thu thập chứng cứ, đồng thời có được nguồn chứng cứ (Vi bằng) đảm bảo giá trị chứng minh khi khởi kiện ra Tòa.

- Trường hợp Doanh nghiệp đang bị thiệt hại về việc đối tác mua bán giao hàng hóa hoặc đối tượng mua không đúng theo thỏa thuận hợp đồng, Thừa phát lại sẽ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp lập Vi bằng ghi nhận việc đối tác giao sản phẩm không đúng chất lượng. Ví dụ, Doanh nghiệp C đã ký hợp đồng mua 100 tấn gạo Nguyên từ Doanh nghiệp D. Hai bên đã hoàn tất thủ tục giao nhận hàng: Doanh nghiệp C đã chuyển tiền cho Doanh nghiệp D qua tài khoản ngân hàng và Doanh nghiệp D đã giao hàng cho Doanh nghiệp C vào kho. Tuy nhiên, sau đó Doanh nghiệp C phát hiện trong lô hàng đó có lẫn 40 tấn gạo Nửa. Để ghi nhận việc vi phạm hợp đồng về chất lượng hàng hóa của Doanh nghiệp D, Doanh nghiệp C có thể yêu cầu Thừa phát lại đến tận kho hàng của mình để ghi nhận hiện trường.

- Tập đoàn N là chủ thầu của dự án xây dựng chung cư 45 tầng tại Quận 2, trong quá trình xây dựng, Tập đoàn N đã ký hợp đồng dịch vụ của Doanh nghiệp E về việc xây xựng hệ thống ống thoát nước. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện hợp đồng, Tập đoàn N và Doanh nghiệp E đã xảy ra tranh chấp, Tập đoàn N không muốn tiếp tục hợp đồng với Doanh nghiệp E trong khi hệ thống ống thoát nước đã được lắp đặt đến tầng 20. Để tránh xảy ra tranh chấp về sau, khi mà Tập đoàn N ký hợp đồng dịch vụ lắp đặt hệ thống ống thoát nước với Doanh Nghiệp khác, Tập đoàn N có thể yêu cầuThừa Phát lại đến hiện trường để ghi nhận phần công việc đã được thực hiện bởi Doanh nghiệp E và việc Tập đoàn N thanh toán phần giá trị công việc mà Doanh nghiệp E đã thực hiện. Trong trường hợp này, Vi bằng của Thừa phát lại giúp cho Tập đoàn N hạn chế được những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai.

- Doanh nghiệp tư nhân A đã đăng ký kinh doanh hợp pháp trong lĩnh kinh doanh ô tô. Do nhu cầu thị trường, Doanh nghiệp A dự định mở rộng thị trường kinh doanh đồng thời kinh doanh thêm một số mặt hàng ô tô từ nước ngoài, tuy nhiên lại bị hạn chế về vốn. Ông B là bạn thân của chủ sở hữu Doanh nghiệp A là ông T, có đủ điều kiện và cũng muốn cùng T thực hiện dự án này nhưng vì e ngại trước thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tốn nhiều thời gian hơn nữa vì lý do sức khỏe ông B không thể trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh cùng với ông T. Do đó, hai bên đã thỏa thuận việc ông B sẽ góp tiền để ông T thực hiện việc kinh doanh và được hưởng một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh của ông T. Vì tin tưởng nên hai bên không ký hợp đồng. Trong trường hợp này, hai bên có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà vẫn có thể giữ được mối quan hệ thân thiết bằng việc yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên…