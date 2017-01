CSGT xử lý kẹt xe ở Tân Sơn Nhất

Ngày 13-1, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, đã cho biết.

Thiếu tá Minh cũng cho biết đội đang thực hiện các biện pháp phân luồng, giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây sẽ có 16 chốt với 26 CSGT và một tổ khác gồm sáu CSGT sẽ thường trực giải quyết các sự cố giao thông xảy ra tại trục chính vào sân bay.

Thiếu tá Minh còn cho biết thêm tại cửa nhà ga quốc tế, quốc nội, tình trạng dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra phức tạp. Vì vậy, đội đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, kiểm soát quân sự… triển khai đồng bộ giải pháp lập lại trật tự. Đội còn tổ chức các chuyên đề ghi hình phạt nguội những xe vi phạm đậu sai quy định tại khu vực sân bay.

Tối cùng ngày, Pháp Luật TP.HCM cũng theo chân Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân xử phạt vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường do đội phụ trách. Đây cũng là hoạt động nằm trong đợt ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm trong dịp tết Dương lịch 2017, tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân. Đợt cao điểm do PC67 tổ chức kéo dài đến ngày 16-2.

Tại đây, đội tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khu vực tập trung quán nhậu. PC67 nhận định vào thời điểm trước tết Nguyên đán, việc tổ chức liên hoan, nhậu nhẹt thường xuyên diễn ra, dẫn đến tình trạng người dân tham gia giao thông khi nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn, dẫn đến việc vi phạm giao thông cũng như dễ xảy ra tai nạn giao thông.