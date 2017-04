Cục hàng không nói về dự án đuổi chim 1.000 tỉ đồng

Chim trời làm chậm chuyến bay Theo thống kê của Cục Hàng không, trong hai năm 2014-2016, tại hai cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xảy ra 156 vụ liên quan tới vật thể lạ, chim, động vật hoang dã xâm nhập đường băng. Riêng năm 2016, có tới 20 sự cố xảy ra do chim va và máy bay bị cắt lốp.



Điển hình nhất là sự cố ngày 8-1-2016, chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines chở 162 hành khách từ Đà Nẵng đi Hà Nội bị rách lốp do tác động của vật ngoại lai trên đường băng, gây mất an toàn hàng không.



Sự cố va phải chim gây hỏng động cơ của hai chuyến bay Hà Nội - Tokyo, Nhật Bản (VN310/311) và TP.HCM - Seoul, Hàn Quốc (VN408/409) của Vietnam Airlines cũng đã dẫn đến tình trạng chậm chuyến.