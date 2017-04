Dân tự nguyện đập bỏ tam cấp lấn vỉa hè

TP Vinh: Mang máy đào múc phần lấn chiếm vỉa hè Sau hai ngày ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ngày 17-4, tổ công tác của các phường trên địa bàn TP Vinh bắt đầu mang theo máy xúc đi đào, tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè và hành lang an toàn giao thông. Tại các trục đường như Nguyễn Sỹ Sách, đại lộ Lê Nin, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Du, Nguyễn Phong Sắc... nhiều hộ dân đã tự nguyện giải tỏa nhưng có nhiều người ra cãi với tổ công tác và không muốn giải tỏa. Do đó, các tổ công tác đã giải thích và đưa máy vào đào, cắt phần vi phạm. Trước thực trạng quá nhiều hộ dân lấn chiếm, vi phạm, chiều 17-4, ông Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Vinh, cùng các lực lượng chức năng có mặt tại các điểm ách yếu để giải tỏa vỉa hè. Có mặt tại đại lộ Lê Nin và đại lộ 3/2 (TP Vinh), ông Lư chỉ đạo lực lượng đưa máy vào tháo dỡ việc người dân trồng cây to cố định trên tuyến, lấn chiếm nhà cửa, bậc tam cấp, hàng quán, họp chợ và buôn bán. Các ô tô đậu vi phạm cũng được cẩu về phường để xử lý. Về vấn đề nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước phản ánh là ủng hộ chủ trương nhưng sau khi giải tỏa hành lang giao thông thì không còn chỗ đậu xe cho cán bộ, nhân viên, ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh, trả lời: “Lãnh đạo TP Vinh sẽ nghiên cứu để có giải pháp mang tính toàn diện chứ không giải quyết đơn lẻ. Trước hết cơ quan nào, gia đình nào vi phạm mà không đủ điều kiện về con người và phương tiện thì thành phố sẽ hỗ trợ tháo dỡ. Nếu cố tình không tự nguyện tháo dỡ, buộc chính quyền sử dụng máy xúc, máy cẩu dọn dẹp”. Theo lãnh đạo UBND TP Vinh (Nghệ An), đợt giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông, vỉa hè trên địa bàn TP Vinh sẽ làm liên tục từ ngày 17-4 đến giữa tháng 7-2015. Sau đó, các địa phương sẽ rút kinh nghiệm để triển khai đợt hai, kéo dài đến tháng 12-2017. Sau đợt giải tỏa này, TP Vinh sẽ lắp camera dọc các tuyến phố để quan sát và kịp thời xử lý nếu có tái lấn chiếm vỉa hè.