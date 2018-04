Đất nông nghiệp Phú Quốc bị băm nát!

Hậu quả khó lường Tới hôm nay, những hậu quả của cơn sốt đất đột biến ở Phú Quốc bắt đầu thể hiện rõ nét, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân địa phương và công vụ của chính quyền. Những con suối, những thửa rừng phòng hộ, những bờ biển tự nhiên đang bị xâm hại dần mòn. Những ngày ở Phú Quốc, chúng tôi đã lắng nghe hàng trăm người dân ở khu phố 6, thị trấn Dương Đông than vãn về một con suối trên địa bàn này đang bị bức tử. Bề rộng con suối ngày càng thu hẹp vì bị san lấp làm đất nền, nước không có chỗ rút nên tràn hết vào khu dân cư. Mới có vài cơn mưa đầu mùa mà mấy trăm căn nhà ở đây bị ngập, ô nhiễm, sinh hoạt xáo trộn, bất thường. “Trước giờ khu này chưa bao giờ bị ngập lâu. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì mùa mưa tới dân khu phố này mất ăn mất ngủ vì ô nhiễm, vì ngập nước” - anh Nguyễn Tấn Trọng, tổ trưởng dân phố khu phố 6, khẳng định. Còn tại xã Gành Dầu, 15 hộ dân đã ký đơn gửi Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương đề nghị ngăn chặn việc triển khai một dự án du lịch tại đây. Nguyên do là người dân thấy giá đất tăng quá cao nên không muốn giao cho nhà đầu tư như thỏa thuận nữa, mà muốn bán đất theo giá thị trường. Đáng nói là hiện có nhiều người dân tin vào một “chân lý” do cò đưa ra là cứ mua đất nông nghiệp ở Phú Quốc thì vô tư xây nhà, không cần chuyển lên đất ở cho tốn kém. “Ở đây xây dựng trái phép bị phạt là mừng. Vì như thế có chứng cứ để hợp thức hóa căn nhà về sau, rẻ hơn nhiều so với việc phải làm đúng quy trình chuyển lên đất ở, xin phép xây dựng…” - một cò đất ở Phú Quốc tiết lộ.