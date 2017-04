Đầu tháng 4, Sài Gòn đổ mưa to kèm sấm sét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, cuối tuần, Nam Bộ sẽ có ngày dịu nắng khi nhiệt độ hạ xuống còn 31-34 độ C, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.



Riêng tại TP.HCM, ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ C



Nhiều khu vực tại TP.HCM trời bất ngờ đổ mưa to kèm theo sấm sét Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trời rét kèm mưa diện rộng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.



Đêm qua và hôm nay sẽ là khoảng thời gian miền Bắc rét nhất đợt. Đêm qua, nhiệt độ khắp miền Bắc phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ, những điểm núi cao còn xuống dưới 10 độ C.

Tuy nhiên từ trưa, chiều nay mưa cơ bản chấm dứt, trưa chiều có nơi còn có khoảng nắng, nhưng nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng không nơi nào quá 22 độ C, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) ở mức 19 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc nhiệt độ nhỉnh hơn chút, như TP.Sơn La (Sơn La), TP.Lào Cai (Lào Cai) 21 độ C, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) 24 độ C, Tam Đường (Lai Châu) 25 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C.

Tuy nhiên, từ mai, nhiệt độ sẽ nhích dần đều, có thể lên mức 27 độ C vào thứ 3 tuần tới, sau đó tăng dần lên mức 29-30 độ C vào cuối tuần.

Riêng tại miền Trung, khi khí lạnh tiếp tục dồn xuống sẽ khiến mây dông khu vực này phát triển mạnh, mưa rào trút khắp từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh, đi kèm với dông sét, tố lốc.

Trong đêm qua và hôm nay, khi khí lạnh xuống sâu hơn, vùng có mưa sẽ mở rộng tiếp đến Quảng Ngãi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C, các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế ở mức 23-25 độ C.