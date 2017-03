Dẹp vỉa hè chặt cây xanh: Huyện nói sai, xã bảo đúng!

Huyện đã yêu cầu chính quyền xã Cẩm Yên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ việc.

Theo ông Nguyên, huyện Thạch Thất không chỉ đạo xã Cẩm Yên chặt hàng loạt cây như trên, việc này là do xã tự ý làm. “Chúng tôi chỉ chỉ đạo cắt tỉa nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và phòng, chống lụt bão. Đối với những cây cản trở giao thông thì phải chuyển đi chỗ khác, trồng vào vị trí phù hợp… Tuy nhiên, do xã không nhận thức đầy đủ, không báo cáo cũng như xin ý kiến huyện dẫn đến thực hiện quá máy móc” - chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nói. Cũng theo vị này, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có buổi làm việc với chính quyền xã Cẩm Yên và ghi nhận thực tế những cây xanh bị chặt hạ.

Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên, cho biết việc chặt hạ cây xanh là thực hiện chủ trương chung lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường của UBND TP Hà Nội. Xã Cẩm Yên đã rà soát, những cây này đều do người dân tự phát trồng, nhiều cây nhô ra thụt vào không đều… Việc chặt hạ nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Theo vị bí thư này, trước khi chặt hạ, xã đã họp và người dân đều đồng tình. Số cây xanh bị chặt hạ không có cây cổ thụ, hầu hết là cây sấu có tuổi khoảng ba năm. Số gỗ sau khi chặt hạ đều được giao trả cho dân. Đối với phần gốc cây, theo chủ trương sau này xã sẽ múc bỏ và kết hợp công tác xã hội hóa giao thông nông thôn để làm lại phần vỉa hè, sau đó quy hoạch trồng lại cây.

Trước đó, dư luận xôn xao việc chính quyền xã Cẩm Yên đã chặt toàn bộ hàng trăm cây xanh nhằm hưởng ứng chiến dịch “dẹp loạn” vỉa hè. Trong đó có khoảng 60 cây xanh có tuổi 4-5 năm tại tuyến đường liên thôn (gồm Yên Lỗ, Cẩm Đào, Kinh Đạ) dài khoảng 3 km bị đốn hạ. Người dân cho biết những cây này được trồng dọc hai bên đường nhưng không ảnh hưởng đến giao thông, không lấn ra phần đường bê tông.





Người dân bức xúc trước việc hàng trăm cây xanh ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội bị chặt để “dẹp loạn” vỉa hè. Ảnh: T.PHAN