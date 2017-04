Đi bộ ở đô thị, không phải ai cũng biết qui định này

Bị khởi tố vì đi bộ gây tai nạn Năm 2003, Công an quận 1, TP.HCM đã từng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NTMY, ngụ phường 14, quận 4, TP.HCM về hành vi cản trở giao thông đường bộ. Theo hồ sơ vụ án, bị can Y. đi bộ trên cầu Ông Lãnh, quận 1, băng qua đường bất ngờ khiến anh PV V, quê Tiền Giang phải thắng gấp để tránh. Nạn nhân bị ngã xe, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tòa phạt bị cáo Y. chín tháng cải tạo không giam giữ.