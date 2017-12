Điện lực TP.HCM đảm bảo điện an toàn dịp Tết 2018

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, lên phương án, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết 2018. Đặc biệt là có các biện pháp giám sát đảm bảo an toàn điện, an toàn cháy nổ do điện tại các khu vực diễn ra lễ hội.



Không để xảy ra sự cố

Theo chỉ đạo của tổng công ty, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra toàn bộ lưới điện thuộc đơn vị quản lý, đặc biệt kiểm tra kỹ đối với các địa điểm diễn ra lễ hội; xử lý toàn bộ tồn tại trên lưới điện trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc, người phát ngôn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, để nâng cao năng lực quản lý vận hành, góp phần vào việc đảm bảo cung ứng điện mùa Tết năm 2018 và các năm tiếp theo, EVNHCMC đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ mới như xây dựng trung tâm điều khiển từ xa, tự động hóa lưới phân phối, đo đếm công tơ điện tử từ xa, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin…

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, đơn vị tổ chức lễ hội để thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường trên hệ thống điện sau điện kế. Khi phát hiện các hiện tượng bất thường trên, yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện xử lý ngay. Trường hợp đơn vị tổ chức sự kiện không phối hợp xử lý, các công ty điện lực phối hợp với UBND các quận, huyện lập biên bản và báo cáo Sở Công Thương đề nghị ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn điện và an toàn cháy nổ do bất cẩn trong sử dụng điện.



Công nhân EVNHCMC lắp đặt máy biến áp phục vụ đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết 2018. Ảnh: ĐINH HƯƠNG

Không bắn pháo, thả đèn trời… gần lưới điện



Bên cạnh việc cung cấp điện ổn định, EVNHCMC phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn cháy nổ do sử dụng điện. Ông Phạm Quốc Bảo cho biết tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội, địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan.

Chủ động phối hợp với chính quyền tuyên truyền đến từng hộ dân không thực hiện các hành vi bắn pháo có dây kim tuyến, thả diều, bóng bay, đèn trời trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc trang trí đèn trên các tuyến đường phải đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trường hợp kiểm tra, nếu phát hiện các thiếu sót, nguy cơ gây sự cố cháy nổ… phải tổ chức xử lý ngay.