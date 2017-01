Điều tiết phương tiện, không để tắc nghẽn Tân Sơn Nhất

Đề nghị các đơn vị quản lý bến xe, nhà ga chủ động điều tiết hợp lý (nhất là lượng xe từ các tỉnh khác vào TP) không để tắc nghẽn, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại khu vực”.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa như trên.

UBND TP giao giám đốc Sở GTVT chủ trì, thành lập các tổ công tác chuyên ngành kiểm tra về điều kiện an toàn, giá vé và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn. Ngoài ra, Sở GTVT phối hợp với Công an TP, Ban An toàn giao thông TP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chở quá tải, quá số khách cho phép.