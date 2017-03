Điều tra vụ nhà không phép có 5 người Trung Quốc

Ngày 11-3, trao đổi với báo chí, công an quận này cho biết như trên.

Theo đó, do năm người Trung Quốc này qua Việt Nam bằng đường du lịch nên trước mắt công an sẽ xác minh, điều tra phía đơn vị lữ hành. Dự kiến đầu tuần sau sẽ có kết quả, công an sẽ thông tin đầy đủ.

Trong ngày, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thông tin về công trình không phép tại phường Hòa Xuân. Theo đó, công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định. Sở Xây dựng đã yêu cầu ngừng thi công đối với công trình này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư làm các thủ tục để cấp giấy phép. Trong trường hợp cơ quan chức năng không cấp phép sẽ buộc phải tháo dỡ theo quy định.

Được biết phía chủ đầu tư đã gửi đơn xin cấp phép, Sở Xây dựng sẽ xem xét để xử lý các bước tiếp theo.