Đình chỉ 3 nhân viên trạm thu phí QL5

“Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) vừa tạm đình chỉ ba cán bộ, nhân viên trạm thu phí này để phục vụ công tác điều tra vụ việc tài xế xe tải bị hành hung khi qua trạm thu phí vào ngày 25-9 vừa qua. Cụ thể gồm các ông Vũ Duy Hiền, Vũ Hữu Hoàng và Phạm Công Dũng”.



Ngày 2-10, ông Phạm Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm thu phí số 2, QL5A (xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho hay.

Xô xát không phải do trả tiền lẻ

Ông Tuấn cho biết thêm ông Vũ Duy Hiền là tổ trưởng chịu trách nhiệm ca trực xảy ra vụ hành hung tài xế. Còn hai nhân viên ca trực Vũ Hữu Hoàng và Phạm Công Dũng là những người trực tiếp xô xát với tài xế xe tải.

“Tới đây, căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an, tổng công ty sẽ xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Dù sự việc xảy ra do tài xế cố tình trốn phí, tông hỏng barie và có những lời nói khiếm nhã nhưng việc các nhân viên có cử chỉ hành vi với tài xế như vậy là không thể chấp nhận được, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm” - ông Tuấn khẳng định.

Theo trạm trưởng Trạm thu phí số 2, tài xế bị nhân viên vây đánh là do người này có ý định vượt trạm chứ không phải mâu thuẫn trong việc trả tiền lẻ.



Các nhân viên trạm thu phí vây đánh tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Tìm chủ xe, xác minh vụ việc



Ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm ngay khi biết thông tin trên mạng xã hội, ông đã có mặt tại trạm, xem lại camera, làm việc, yêu cầu các nhân viên trong ca trực tường trình sự việc.

“Chúng tôi xác minh có hay không việc nhân viên đánh tài xế vì tài xế trả tiền lẻ vì đây là việc nhạy cảm. Chủ trương của trạm là nếu anh em tài xế trả tiền lẻ thì các trạm thu phí phải cử người đếm tận tình, hành xử đúng mực. Tuy nhiên, sự việc không như clip đăng trên mạng” - ông nói.

Theo ông Tuấn, trích xuất hình ảnh camera cũng như tường trình của các nhân viên cho thấy xe tải 34C-1...9 khi qua trạm đã chạy sau một xe container với khoảng cách rất gần. Tài xế định chạy theo ngay sau chiếc xe container để né việc mua vé. Đúng lúc đó thanh chắn của trạm đập xuống, trúng vào cửa xe, vỡ kính. “Lái xe dừng lại và yêu cầu bồi thường. Sau đó mới xảy ra việc xô xát hai bên” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, toàn bộ hình ảnh trích xuất từ camera đã được gửi tới Công an huyện An Dương để làm rõ vấn đề.

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an huyện An Dương, Công an TP Hải Phòng cũng cho biết: Theo hình ảnh camera tại trạm thu phí, xe tải biển số Hải Dương bám theo một chiếc xe phía trước và định không mua vé. Sau đó thanh chắn của trạm đã đập vào kính xe. Hiện Công an TP Hải Phòng đang nhờ Công an tỉnh Hải Dương tìm chủ xe và tài xế để làm rõ sự việc.