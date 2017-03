Dựa lan can Nhiêu Lộc, coi chừng... lọt xuống kênh!

Theo phản ánh của người dân sống gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trong thời gian gần đây một số lan can dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị tháo gỡ một cách khó hiểu.



Ghi nhận, tại đây hàng chục ốc vít, bulông dùng để cố định đế lan can với nền bê tông đều bị mất. Đoạn lan can có ốc vít, bulông bị tháo gỡ kéo dài khoảng 10-20 m, nhiều nhất là đoạn lan can dọc kênh gần cầu Kiệu (điểm giao nhau giữa phường 2 và phường 17, quận Phú Nhuận). Có trụ bị mất riêng lẻ 1-2 con ốc vít nhưng cũng có những trụ mất cả 4, thậm chí nhiều trụ chính của lan can không còn ốc vít.

Tương tự, tại khu vực cầu số 5 và số 6, rất nhiều ốc vít, bulông của chân đế rào chắn cũng bị tháo.

Do vậy, nhiều thành lan can bị rung lắc mỗi khi chạm vào và nguy hiểm nhất khi những người không biết tựa vào có thể ngã xuống kênh bất cứ lúc nào.

Anh Nguyễn Vũ Nhân, ngụ quận Phú Nhuận, cho biết: “Tôi thường xuyên đi bộ qua đoạn cầu số 5 đến cầu số 6 thấy rất nhiều bulông của lan can bị mất. Có trụ mất cả 4 con. Lâu ngày không sửa chữa, tôi lo ngại có ngày cả người và lan can bay xuống kênh”.



Nhiều chân đế lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị tháo mất ốc vít, bulông.

Có trụ bị mất riêng lẻ 1-2 con ốc vít nhưng cũng có những trụ mất cả 4, thậm chí nhiều trụ chính của lan can không còn ốc vít.





Chân đế lan can không còn đủ ốc vít, bulông



Chân đế lan can này còn đủ ốc vít, bu lông.

Chân đế lan can bị mất bulông