Cụ thể, tại điểm kiểm tra an ninh nhà ga quốc nội sân bay Nội Bài, lực lượng an ninh đã phát hiện hành khách LAD dùng CMND có dấu hiệu cắt, dán ảnh, không có dấu giáp lai để đi chuyến bay VN 7278 từ Hà Nội đi TP.HCM. Sau đó, lực lượng này tiếp tục phát hiện chị ĐTT dùng CMND có dấu giáp lai trên ảnh không rõ ràng để đi chuyến bay từ Hà Nội đi Nha Trang. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản hai vụ việc và bàn giao cho đồn công an sân bay để xác minh, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.



Được biết theo Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, trong trường hợp này hành khách có thể bị nhà chức trách xử phạt tới 7,5 triệu đồng.