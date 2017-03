Dưới sông nạo vét, trên bờ nhà dân đua nhau... sập

Thủ tướng yêu cầu dừng cấp phép nạo vét sông Ngừng 4 dự án nạo vét, tận thu cát ở Đồng Nai. “Việc cấp phép nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa của Bộ GTVT nên dừng lại, giao cho địa phương...”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như thế trong buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng do ông dẫn đầu với Bộ GTVT, ngày 21-3. “Hiện có thực trạng việc cấp phép nạo vét mà địa phương không biết cũng như có chuyện “bảo kê”, xã hội đen dọa lãnh đạo tỉnh. Đây là lỗ hổng cần phải xem xét nhằm quản lý tốt hơn” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. • Sở GTVT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông báo ngừng thực hiện các dự án nạo vét kết hợp tận thu cát trên địa bàn do tỉnh Đồng Nai cấp phép gồm: Dự án nạo vét thông luồng thủy nội địa suối Thái Thiện đoạn từ sông Thị Vải đến bến thủy nội địa Kim Nhật thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành; dự án nạo vét thông luồng khu vực sông giữa - rạch Ông Trung, Nước Lạnh, xung quanh và trong dự án tại xã Phước Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa; dự án nạo vét, thanh thải luồng sông Buông, sông Bến Gỗ tại xã Phước Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa; dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm tuyến đường thủy nội địa đoạn tắc Ông Trung, sông Đồng Kho, tắc Nha Phương - rạch Ông Trúc tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.