Đường vừa được chống ngập lại… ngập tiếp

Mới vào đầu mùa mưa nhưng tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra liên tục, gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Điều đáng nói ngoài những tuyến đường trũng thấp, hệ thống cống thoát nước xuống cấp, có một số tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp với kinh phí rất lớn cũng vẫn bị ngập.

Toàn dự án hơn trăm tỉ đồng

Đường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM được đầu tư cải tạo, nâng cấp với kinh phí hơn 400 tỉ đồng (tính luôn kinh phí giải phóng mặt bằng) và chỉ mới khánh thành vào dịp 30-4-2017 vừa qua nhưng thường xuyên bị ngập lênh láng. “Mưa lớn còn không nói, có những trận mưa không lớn lắm nhưng tuyến đường này vẫn bị ngập. Nói chung người dân ở đây ai cũng thất vọng và thắc mắc không hiểu vì sao đường mới được cải tạo để chống ngập vậy mà vẫn cứ ngập hoài” - anh Hoàng Duy, nhà ở trên tuyến đường này, phản ánh.

Tại quận 12, tuyến đường Nguyễn Văn Quá mới được đầu tư nâng cấp, đưa vào sử dụng trong năm 2016 nhưng ngập vẫn hoàn ngập. Dự án do Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí xây lắp 163 tỉ đồng. Công trình có các hạng mục quan trọng như xây dựng tuyến cống hộp lớn có kích thước từ 1,6 x 1,6 m đến 2,2 x 2,2 m, nâng mặt đường lên cao 1,7 m để chống ngập triều. Vậy mà sau những trận mưa cuối tháng 5 và đầu tháng 6, theo xác định của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, tuyến đường này có nơi bị ngập tới mức xe máy không thể lưu thông.

Tương tự, nhiều tuyến đường mới đầu tư xây dựng với kinh phí rất lớn như Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Phạm Văn Đồng (chạy qua địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức), Võ Văn Kiệt… vẫn bị ngập trong những đợt mưa vừa qua. “Năm ngoái, đường Phạm Văn Đồng đoạn gần Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) dù mặt đường rất cao nhưng vẫn bị ngập. Năm nay đoạn này vẫn ngập tiếp” - anh Minh Anh, nhà gần chợ Thủ Đức, phản ánh.



Đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) sau khi hoàn thành việc nâng cấp vào đầu năm 2017 đến nay vẫn ngập triền miên. Ảnh: BD





Đường Phạm Văn Đồng (đoạn quận Thủ Đức) thường xuyên bị ngập. Ảnh: BD



Đường Trường Thọ (quận Thủ Đức) mới được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đưa vào sử dụng cách đây hơn một tháng đã bị ngập. Ảnh: BD

Vẫn chưa biết lý do ngập

Vì sao nhiều tuyến đường mới đưa vào sử dụng vẫn bị ngập? Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, trả lời các tuyến đường trên do nhiều đơn vị quản lý khác nhau nên hiện chưa có những đánh giá cụ thể cho từng tuyến đường. “Ví dụ đường Trường Thọ do UBND quận Thủ Đức làm chủ đầu tư. Do đó, phía trung tâm chưa nắm rõ nguyên nhân gây ngập tuyến đường này” - ông Long nói.

Về tình trạng ngập đường Phạm Văn Đồng và Võ Văn Kiệt, ông Long cho hay: “Đường Phạm Văn Đồng hiện do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP) quản lý. Còn đường Võ Văn Kiệt do Ban Quản lý đường hầm sông Sài Gòn quản lý. Với trách nhiệm của trung tâm, trước tình trạng ngập mưa trong những ngày qua, chúng tôi đã yêu cầu hai đơn vị quản lý đường phải khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng ngập, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông”.

Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Quá, ông Long cho biết nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong hạng mục cửa xả cuối tuyến đường dẫn nước thoát ra kênh Tham Lương nên đường vẫn còn ngập.

Đáng nói là theo báo cáo của trung tâm chống ngập, trận mưa gây ngập nặng nhất ở địa bàn TP gần nhất xảy ra vào ngày 20-5, có 21 tuyến đường bị ngập. Các nguyên nhân gây ngập vẫn là do mưa lớn, hệ thống cống thoát nước xuống cấp, tình trạng xả rác lấp bít cửa xả thoát nước… Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, trận mưa này có lượng mưa không quá lớn. Cụ thể, tại trạm đo có lượng mưa lớn nhất (trạm Tân Sơn Hòa, quận Bình Tân) chỉ 82 mm. Các trạm còn lại chỉ 43-75 mm.