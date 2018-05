EVN khuyến cáo dùng điện tiết kiệm khi thời tiết nắng nóng

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tuần, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng sẽ xảy ra ở miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.



Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm nay sẽ kéo dài ít nhất hết tuần và chỉ giảm nhiệt từ ngày 20-5 ở Bắc bộ và từ ngày 21-5 ở Trung bộ. Những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C) là khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ có thể đạt 37-38 độ C, các khu vực còn lại phổ biến từ 35-37 độ C.

Hãy tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng để tiết kiệm điện



Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.



Chỉ trong mấy ngày đầu tháng 5 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên ở Bắc Bộ và Trung Bộ (vào các ngày 7 và 8-5) nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc đã đạt tới 649 triệu kWh vào ngày 8-5, đây là mức tiêu thụ điện trong ngày cao nhất từ trước cho đến ngày 8-5.

Nhân viên điện lực đang bảo trì lưới điện dưới cái nắng thiêu đốt



Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định cao điểm mùa nắng nóng 2018 sẽ còn tiếp diễn trong các tháng 5, 6 và 7 tới. Nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng đến 40 độ C. Tại miền Trung, nắng nóng có thể gay gắt hơn, cao nhất đạt 39-40 độ C, có nơi có thể xảy ra nhiệt độ ở ngưỡng 41-42 độ C.