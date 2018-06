EVN tiếp tục khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm

Với nhận định Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện.

EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Ảnh: HVC.



EVN vừa phát đi thông tin về sản xuất kinh doanh tháng 5-2018. Theo đó, trong tháng 5, EVN đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đảm bảo điện an toàn ổn định trên cả nước nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.



Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5 đạt 19,59 tỉ kWh (trung bình 632,1 triệu kWh/ngày). Lũy kế 5 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 86,67 tỉ kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 5, điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 16,02 tỉ kWh, tăng 10,06% so với tháng 5-2017. Lũy kế 5 tháng ước đạt 74,42 tỉ kWh, tăng 10,56% so cùng kỳ năm trước. Tổn thất điện năng toàn EVN 5 tháng 2018 ước đạt 6,20%, tốt hơn 1,0% so với kế hoạch phấn đấu (7,20%).

EVN luôn đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Ảnh: HVC.



Về kế hoạch tháng 6, EVN cho rằng quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II-2018.



Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6 là khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương. Các nhà máy điện nâng cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam.

Ngoài ra, EVN chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện do phụ tải tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mùa mưa, lũ, bão năm 2018 sắp đến. Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.