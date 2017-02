Gắn barie ngăn xe máy leo vỉa hè

Không nên gắn trước nhà dân và tăng xử phạt Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và không chạy xe trên vỉa hè. Nhưng nhiều người có ý thức rất kém, thậm chí khi đường thông thoáng vẫn cứ chạy xe lên vỉa hè. Đây là hành vi không những vi phạm pháp luật giao thông mà còn có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, nhất là người già, trẻ em. Do vậy, việc gắn các barie nêu trên là sự cần thiết nhằm ngăn chặn vi phạm. Tuy nhiên, để thiết lập trật tự thì lực lượng công an cần tham gia xử phạt. Ngoài ra, theo tôi, các barie này không nên gắn ở khu vực nhà dân mà chỉ thực hiện ở khu vực các trụ sở cơ quan, công sở. Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM