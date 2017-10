Giảm đến 20% phí qua trạm BOT Biên Hòa

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo việc giảm phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Theo nội dung văn bản, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm 20% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả loại vé (bao gồm vé lượt, tháng và quý) qua trạm thu phí BOT Biên Hòa so với mức giá hiện tại, theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.



Đồng thời Bộ GTVT cũng chấp thuận giảm giá đối với chủ sở hữu phương tiện ô tô có hộ khẩu thường trú trong phạm vi đặt trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Bốn xã được giảm giá

Về mức giảm, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục khẩn trương làm việc với địa phương, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý và báo cáo bộ trước ngày 15-10.

Trước đó, UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về danh sách chủ phương tiện và phương tiện giao thông ở các xã lân cận trong phạm vi trạm thu phí BOT Biên Hòa để đề nghị giảm mức phí khi qua trạm.

Cụ thể, có bốn xã của huyện Trảng Bom được xác định nằm trong vùng lân cận trạm thu phí với tổng cộng 317 chủ phương tiện gồm 398 ô tô. Bốn xã dự kiến được giảm giá gồm: Trung Hòa có 177 ô tô, Tây Hòa có 146 ô tô, Đông Hòa có 51 ô tô và xã Hưng Thịnh có 24 ô tô. UBND huyện Trảng Bom đề xuất mức giá vé đối với các chủ phương tiện thuộc bốn xã trên là giảm 100%. Thời gian áp dụng mức giảm giá vé qua trạm thu phí có thể sẽ được áp dụng vào đầu tháng 11-2017.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tuyên truyền, có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc… trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Đồng thời, giao Vụ Tài chính chủ trì, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo về giảm giá, đối tượng được giảm giá theo quy định. Được biết Tổng cục Đường bộ cũng cho biết đang rà soát tích cực 54 trạm BOT trên cả nước để giảm phí nhưng do việc đàm phán cần thời gian nên mong người dân chia sẻ.



Trạm thu phí BOT Biên Hòa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận tháng qua. Đồ họa: H.TRANG

Giảm 10.000 đồng/vé



Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đàm phán với nhà đầu tư về phương án giảm giá phí qua trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hòa và trình Bộ GTVT để làm phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục đã trình ba phương án giảm phí qua trạm Biên Hòa lên Bộ GTVT và chọn phương án giảm cao nhất là 20%, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng/xe so với hiện nay. Theo đó, mức phí cụ thể cho năm loại phương tiện tính theo lượt thấp nhất là 25.000 đồng/xe, cao nhất là 150.000 đồng/xe; theo tháng thấp nhất 750.000 đồng/xe, cao nhất 4.500.000 đồng/xe; theo quý thấp nhất là 2.025.000 đồng/xe, cao nhất là 12.150.000 đồng/xe.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng trạm thu phí BOT đặt tại quốc lộ 1 thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh Biên Hòa có mức thu hiện tại là 35.000 đồng cho phương tiện dưới 12 chỗ là khá cao so với các trạm khác tại khu vực như trạm thu phí cầu Đồng Nai 15.000 đồng, trạm quốc lộ 51 là 20.000 đồng.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ GTVT xem xét, giảm mức giá sử dụng đường bộ tương đồng với các trạm thu phí trong khu vực, đồng thời có chính sách giảm giá phí sử dụng đường bộ đối với người dân lân cận.

Liên quan vụ việc, ngày 5-10, do lái xe phản ứng bằng việc sử dụng tiền lẻ mua vé khiến giao thông ùn tắc hàng chục kilomet trong nhiều giờ, buộc chủ đầu tư phải xả trạm.

ngày 7-10, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom, xác nhận đã ký giấy mời một số tài xế để làm việc sau khi họ trả tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa. Theo ông Hải, việc mời các tài xế lên làm việc vì “những tài xế mà chúng tôi mời có dấu hiệu cản trở giao thông nên mời họ lên để giải thích, nhắc nhở nhằm đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn”.