2 trạm BOT cách 8 km: Khánh Hòa nói hợp lý!

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh này tổ chức ngày 11-1, các PV đặt câu hỏi: Hiện chủ đầu tư BOT quốc lộ 26 là Công ty CP Đầu tư xây dựng 501 đang xây dựng trạm thu phí tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa chuẩn bị đi vào hoạt động. Người dân bức xúc do trạm BOT này lập ra để thu phí cho đoạn đường chỉ dài 8 km. Người dân càng bất bình khi trạm BOT Ninh Xuân cách trạm BOT Ninh An trên quốc lộ 1 đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa chỉ gần 8 km.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho rằng đoạn đường BOT trên thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ 26 qua thị xã Ninh Hòa có tổng chiều dài 11,5 km. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với Bộ GTVT đặt trạm BOT tại xã Ninh Xuân. Còn vì sao cho đặt trạm BOT Ninh Xuân chỉ cách trạm BOT Ninh An gần 8 km, ông Dần nói: “Hai trạm BOT này là của hai nhà đầu tư khác nhau, hai dự án khác nhau, nằm trên hai quốc lộ khác nhau. Tôi cho rằng vị trí trạm thu phí mà tỉnh thống nhất với Bộ GTVT, nhà đầu tư đặt ở đó là phù hợp”.

Vậy quy định khoảng cách tối thiểu 70 km giữa hai trạm thu phí của Bộ GTVT có còn hiệu lực không, ông Dần đáp: “Quy định khoảng cách 70 km là trên cùng tuyến đường. Còn ở đây hai dự án độc lập nhau”. Tuy nhiên, khi PV hỏi: “Nội dung trả lời của ông dựa trên các văn bản nào?”, ông Dần phân bua: “Tôi không nắm rõ văn bản nào!”.

Một số PV phản ánh gần đây người dân bức xúc trước việc tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ GTVT cho dời trạm BOT Cam Thịnh trên quốc lộ 1 tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh đến vị trí mới. Người dân cho rằng việc dời trạm BOT này là để nhà đầu tư “hốt sạch” các ô tô lưu thông trên tỉnh lộ nối ra quốc lộ 1.

Giải thích việc trên, ông Dần cho rằng sau khi đi vào hoạt động, trạm BOT Cam Thịnh phát sinh hai vấn đề. Đó là nhiều xe đi vào tỉnh lộ để né trạm thu phí, làm hư hỏng đường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mặt khác, vị trí trạm đặt hiện nay không còn quỹ đất để lập trạm kiểm soát tải trọng theo chủ trương của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Khi PV hỏi ngành GTVT đã khảo sát mức độ tác động đến đời sống người dân, lượng thu khi dời trạm BOT đến vị trí mới chưa, ông Dần không trả lời được.