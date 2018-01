Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thông tin như trên tại buổi ký kết chương trình hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động “Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2018” giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội Các doanh nghiệp rượu châu Á-Thái Bình Dương vào chiều nay 29-1.

Năm 2018, chương trình sẽ tập trung vào các hoạt động chính như nâng cao nhận thức “Đã uống rượu bia - Không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện; truyền thông nâng cao nhận thức về uống có trách nhiệm tại cộng đồng, giáo dục cho học sinh phòng tránh lạm dụng đồ uống có cồn; nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng rượu bia đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy…

Cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao văn hóa uống có trách nhiệm, giảm thiểu tác hại đến việc sử dụng đồ uống có cồn, ông Cyril Sayag, Phó Chủ tịch đối ngoại, bền vững và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp rượu, cho rằng hành vi lái xe uống rượu bia khi điều khiển phương tiện có thể ảnh hưởng tới người xung quanh. Từ đó ông đưa ra thông điệp đơn giản “người tốt đã uống rượu bia thì không lái xe”.