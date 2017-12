Bị CSGT phạt, tài xế cuống cuồng gọi điện thoại cầu cứu

Đảm bảo Tết an toàn Bắt đầu từ ngày 29-12-2017, Công an TP Hà Nội tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trong đó có Phòng CSGT đảm bảo quân số, ra quân ứng trực ngày đêm, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố, cửa ngõ; đặc biệt là giao thông tại các bến tàu, bến xe trên địa bàn thủ đô. Là một trong những đơn vị phụ trách địa bàn có lượng xe tải lưu thông lớn, việc tuần tra, xử lý vi phạm đối với loại phương tiện này là nhiệm vụ trọng tâm của Đội CSGT số 3. Đối với loại xe có trọng tải lớn, có giấy phép lưu hành đặc biệt thì chỉ được hoạt động trong nội thành sau 22 giờ hằng ngày thay vì 21 giờ như hiện nay. Lý do xuất phát từ chính thực tế quá trình làm nhiệm vụ của đơn vị, theo đó chỉ từ khoảng thời gian này trở đi thì mật độ phương tiện giao thông tham gia trên đường mới giảm bớt, xe trọng tải lớn chạy vào sẽ ít tiềm ẩn nguy hiểm hơn. Đề xuất này rất cần các cơ quan chức năng, nhất là Sở GTVT khi cấp giấy phép cho các phương tiện phối hợp triển khai. Trung tá LÊ TÚ, Đội trưởng Đội CSGT số 3