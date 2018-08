Bình Chánh: Sớm xóa cảnh cầu chờ đường, đường chờ cầu

Trên báo Pháp luật TP. HCM ngày 16-7 có bài: "Bình Chánh" Trớ trêu đường chờ cầu, cầu chờ đường". Về vấn đền này, Sở GTVT vừa có văn bản báo cáo UBND TP, gửi Thường trực huyện ủy và UBND huyện Bình Chánh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn mà báo Pháp luật TP. HCM đã phản ánh.

Theo Sở GTVT, sau khi báo phản ánh, Sở đã đi kiểm tra thực tế. Qua đó cho thấy, hàng loạt công trình chậm tiến độ, dẫn đến cảnh cầu chờ đường, đường chờ cầu, gây bức xúc, ảnh hưởng đến đi lại của người dân là do công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chậm trễ....



Theo Sở GTVT, cầu Kênh Xáng Ngang, nối hai xã Bình Lợi và Lê Minh Xuân, được phê duyệt dự án từ giữa năm 2014. Đến tháng 6-2015 thì khởi công nhưng đến nay mới thi công được khoảng 20% khối lượng. Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, nguyên nhân chậm trễ là do đến nay mới chi trả được cho 13/56 hộ dân bị ảnh hưởng, số còn lại chưa đồng ý với giá bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong ảnh, đến nay cầu Kênh Xáng Ngang vẫn chỉ là hai trụ nhô lên, đứng trơ vơ giữa kinh

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi là "điểm son" của huyện Bình Chánh về chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường. Tuy nhiên việc hỗ trợ di dời vật kiến trúc cho dân thì lại... tắc. Đến nay mới chỉ vận động được 44 hộ dân dọc tuyến, còn khoảng 30 hộ chưa thuận bàn giao mặt bằng vì huyện chưa có phương án hỗ trợ.

Ngày 14-8, ông Trần Vũ Hữu Duy, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh cho biết, huyện vừa làm việc với Hội đồng thẩm định bồi thường TP để hoàn thiện phương án, mức hỗ trợ di dời vật kiến trúc. "Dự kiến những ngày tới việc hỗ trợ sẽ được triển khai. Sau khi dân bàn giao mặt bằng công trình này sẽ hoàn thành ngay trong năm 2018" - Ông Duy nói.



Do vướng mặt bằng, nhiều đoạn mở rộng, nâng cấp đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi phải ngưng thi công, máy móc nằm bên lề đường



Đường Trương Văn Đa được hoàn thành nâng cấp, mở rộng từng đoạn và người dân liền sửa sang lại nhà cửa để cùng xã, huyện chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn mới

Trên tuyến đường Trương Văn Đa hiện còn các cầu Sáu Oánh, Năm Xuyên, Tám Đại, Độc Lập... thi công dang dở. Các cầu này được khởi công từ tháng 7-2013 nhưng đến nay mới chỉ đạt khoảng 40% khối lượng. Theo ông Duy hiện chỉ còn 2/36 số hộ nằm trong vùng ảnh hưởng của các cầu này chưa bàn giao mặt bằng. "Mặt bằng cơ bản đã có, hiện chúng tôi đang thúc các đơn vị thi công phần cầu chính và đường dẫn lên xuống các cầu này. Kế hoạch của huyện là đến cuối năm 2018 này sẽ hoàn thành xong các cầu trên!" - Ông Duy nói.



Hiện việc đi lại qua các cầu tạm Độc Lập, Tám Đại vẫn còn khó khăn. Cùng lúc, các phương tiện máy móc đã tập trung để triển khai thi công, hoàn thành các cầu mới tại đây trong năm 2018



Về cầu sắt, dây văng Thanh Niên, nối từ đường Kênh A, xã Lê Minh Xuân sang đường Trương Văn Đa xã Bình Lợi, Sở GTVT cho biết cầu được làm từ năm 2006. Đây là cầu tạm, mặt cắt ngang nhỏ và qua kiểm tra cho thấy cầu có dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cả trên bộ lẫn đường thủy. Do đó, trước mắt Sở đề nghị huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Ngày 14-8 nguồn tin từ Sở GTVT cho biết hiện Sở đang lên kế hoạch lập dự án, thiết kế, xây dựng cầu mới bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu thay cho cầu sắt tạm này.

Theo một lãnh đạo huyện Bình Chánh, từ nay đến cuối năm 2018, huyện sẽ tháo gỡ vướng mắc trong đền bù, hỗ trợ giải tỏa. Đồng thời đẩy tiến độ thi công các công trình giao thông trên để sớm có cầu thông, đường rộng.

Nguồn tin từ Sở GTVT cho biết, Sở cũng đang có chương trình theo sát tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn các huyện, xã vùng sâu, vùng xa để góp phần sớm xóa cự ly về giao thông, khoảng cách về đời sống ở các vùng này so với vùng nội đô....