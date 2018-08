Bịt đường giao thông để xây bệnh viện cổ phần

Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2) với ba cổ đông sáng lập là Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare (đóng góp 51% vốn điều lệ bằng tiền mặt), BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An (đóng góp 40% vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất), Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng (đóng góp 9% vốn điều lệ bằng tiền mặt). Hiện công trình đang thi công ở giai đoạn 2. Quá trình thi công Công ty CP BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai (vượt độ cao) với giấy phép xây dựng được cấp số 128 (ngày 26-10-2016).