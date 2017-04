Bộ GTVT đối thoại vụ trạm BOT Bến Thủy

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cuộc họp này do Bộ GTVT chủ trì và sẽ họp kín. Nội dung là mổ xẻ các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc người dân kiến nghị miễn thu phí hoặc di dời Trạm thu phí Bến Thủy 1.

Theo đó, cuối năm 2016 và nhiều ngày qua, người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh (Nghệ An) đã dừng đỗ xe, đi chậm và dùng tiền lẻ mua vé qua trạm Bến Thủy 1 và 2 để phản đối việc thu phí BOT. Hậu quả là đã gây ách tắc giao thông kéo dài trên cầu Bến Thủy và quốc lộ.

Mặc dù từ ngày 15-4, Bộ GTVT đã đồng ý giảm 50% phí qua hai trạm này nhưng hiện nhiều người dân vẫn không đồng tình. Hơn 400 người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã ký đơn gửi cơ quan chức năng và chủ đầu tư yêu cầu bỏ thu phí hoặc di dời Trạm thu phí Bến Thủy 1 đến nơi khác.