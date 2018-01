Bộ trưởng GTVT: Quá nhiều trạm BOT khiến dân bức xúc

Thủ tướng: Phải đảm bảo trật tự các trạm BOT Ngày 18-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành vi kích động, gây rối. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương tổ chức giao thông khoa học hơn, cắm biển phân luồng, phân làn hợp lý tại các khu vực trạm thu giá. Bộ GTVT cung cấp ngay cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá để có biện pháp xử lý nghiêm. BOT là chủ trương tốt Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết việc đầu tư BOT được triển khai trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật giao thông xuống cấp, ngân sách eo hẹp. Bên cạnh đó, quỹ bảo trì đường bộ chỉ đủ vá các “ổ gà, ổ voi”, không sửa chữa lớn được. Trước tình hình cấp bách ấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết 13, rồi Chính phủ ban hành Nghị định 108 cho phép mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên bằng hình thức kết hợp cả đầu tư bằng ngân sách và BOT. Đây chính là cơ sở chính trị, pháp lý cho việc triển khai các dự án BOT trên đường độc đạo. Bộ trưởng Thể cũng khẳng định cần nhìn nhận BOT là một chủ trương tốt khi nguồn ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, vừa qua việc hình thành quá nhiều trạm BOT trong thời gian ngắn đã khiến người dân bức xúc nên việc phản ứng của người dân là dễ hiểu.