Cách chức, sa thải hàng loạt cán bộ đường sắt

Các giải pháp cấp bách VNR cũng đưa ra một loạt giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8-2018, tập trung toàn bộ lực lượng bám sát hiện trường để rà soát, kiểm tra, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện quy trình tác nghiệp của các nhân viên làm công tác liên quan đến an toàn chạy tàu. Trong tháng 6, dừng tất cả hoạt động thể thao, văn hóa, giao lưu, du lịch… để tập trung cho đợt cao điểm chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong toàn tổng công ty. Tổ chức đánh giá mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị, đặc biệt là bộ máy làm công tác an toàn của đơn vị. Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị về công tác đảm bảo an toàn đường sắt của đơn vị. Rà soát lại công tác bố trí tuần đường, gác chắn, quan tâm tới thu nhập người lao động, thực hiện sát hạch định kỳ nhân viên tác nghiệp. Triển khai các tổ đội xí nghiệp, công ty thực hiện ký cam kết giữ an toàn giao thông đường sắt… Tại cuộc họp của hội đồng kỷ luật VNR, ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc VNR và ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc VNR đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu và đưa ra quyết định phê bình nghiêm khắc đối với hai lãnh đạo này.