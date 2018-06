“Một số vị trí nhân viên làm việc với khoảng thời gian trống nhiều, nếu không siết chặt kỷ cương thì tác nghiệp làm mất đi sự chú ý. Ngành đường sắt phải xử lý nghiêm mới lập lại được kỷ cương. Các lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra phải xử lý theo đúng quy chế” - chủ tịch VNR nhấn mạnh.



Bên cạnh đó, VNR nghiên cứu phương án thiết lập hệ thống giám sát tập trung, tích hợp về các trụ sở đơn vị, trung tâm điều độ để sử dụng chung. Việc đầu tư, lắp đặt, quản lý khai thác hệ thống giám sát phải đảm bảo thống nhất, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nghị quyết của hội đồng thành viên VNR cũng đưa ra việc thành lập ban chỉ đạo lập lại kỷ cương an toàn đường sắt do tổng giám đốc tổng công ty làm trưởng ban. Tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt cao điểm đảm bảo an toàn chạy tàu trong ba tháng, từ tháng 6 đến tháng 8-2018, đảm bảo không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng do chủ quan.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các công ty cổ phần đường sắt lắp đặt camera để tăng cường công tác quản lý và giám sát an toàn tại các đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động.