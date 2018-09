Chân dung nữ sinh xăm trổ, dùng chân lái xe máy như làm xiếc

Ngày 15-9, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một thiếu nữ xăm trổ vừa điều khiển xe máy bằng chân vừa sử dụng điện thoại di động gây bức xúc dư luận.



Cụ thể, clip này được đăng tải trên Facebook cá nhân mang tên C.H.A với chú thích “Cần tìm đối thủ”. Ngay sau clip khi xuất hiện, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc trước những hành động mang tính “thách thức”, coi thường tính mạng của nữ sinh.

Ngày 18-9 công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ việc.



Nữ sinh dùng chân lái xe máy, còn tay thì sử dụng điện thoại di động - Ảnh cắt từ clip



Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định thiếu nữ xăm trổ, vừa điều khiển xe gắn máy bằng chân vừa sử dụng điện thoại di động trong clip là Chu Thị H. (học sinh lớp 12 Trường THPT Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Đây là hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người điều khiển xe máy và người đi đường. Công an huyện Lục Nam đã mời người vi phạm đến trụ sở công an huyện để làm việc.