Có cầu vượt, đường vào sân bay vẫn… kẹt

Phải rút tiến độ cầu vượt ngã sáu Gò Vấp Những ngày qua, kẹt xe dưới cầu vượt ngã sáu Gò Vấp tăng lên khi đơn vị thi công nhánh cầu thứ hai từ đường Phạm Ngũ Lão qua Nguyễn Oanh dựng rào chắn ở gần tâm vòng xoay dưới chân cầu vượt. Vì thế dòng xe trên đường Phạm Ngũ Lão đi vào vòng xoay kẹt nối dài vài trăm mét. Còn ở hướng đường Nguyễn Văn Nghi đổ vào nút, xe cũng phải nhích từng chút một. Vào các giờ cao điểm, rất đông xe từ đường Quang Trung, Nguyễn Oanh đổ về khiến giao thông tại ngã sáu Gò Vấp kẹt cứng, xe buýt đứng yên tại chỗ. Theo ông Trịnh Linh Phương, Phó Giám đốc Khu Quản l ý giao thông đô thị số 3, kẹt xe tại ngã sáu Gò Vấp tăng lên là do phải sử dụng xe máy thiết bị thi công khoan cọc trụ cầu chiếm dụng lớn diện tích mặt đường. Do đó dự kiến sau ngày 20-7, khi thi công xong cọc trụ cầu sẽ dọn thiết bị xe máy và thu hẹp ngay hàng rào công trình, trả lại một phần mặt đường thì hy vọng xe sẽ thoát đi nhanh hơn. “Theo kế hoạch, nhánh cầu này sẽ thi công trong 175 ngày (tức đến tháng 1-2018 thì xong) nhưng Khu 3 và đơn vị thi công sẽ cố gắng rút ngắn thời gian thi công, làm xong công trình trong tháng 10 tới” - ông Phương cho biết. Cầu vượt giúp giảm kẹt xe trong 5-7 năm Theo Sở GTVT TP.HCM, các cầu vượt được xây dựng thời gian qua đã giúp giảm được 60%-70% tình trạng kẹt xe ở các giao lộ, khu vực. Tình hình này có thể kéo dài 5-7 năm nhưng sau đó, do lượng xe tăng lên nên các cầu vượt sẽ bão hòa rồi quá tải. _________________________________ Khu 3 đã họp bàn với BV 175 về việc giải tỏa tường rào bệnh viện để có mặt bằng. Ngay trong tháng 7 sẽ thi công nhánh cầu từ Nguyễn Kiệm qua Hoàng Minh Giám (Gò Vấp đi vào nội đô) và dự kiến đến tháng 10-2017 sẽ làm xong nhánh này. Riêng nhánh cầu từ đường Nguyễn Kiệm qua đường Nguyễn Thái Sơn, Khu 3 vừa họp bàn với quận Gò Vấp giải tỏa nhà 30 hộ dân ở đường Nguyễn Kiệm để trong tháng 10 tới thi công và hoàn thành vào cuối năm nay. Ông TRỊNH LINH PHƯƠNG, Phó Giám đốc Khu Quản lý

giao thông đô thị số 3