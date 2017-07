Có cầu vượt, khu sân bay vẫn kẹt xe

Sẽ kéo dài thời gian cho xe máy đi vào đường ô tô Ngày 21-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, phía Sở GTVT TP.HCM cho biết: Sẽ nghiên cứu tăng thời gian cho phép xe hai bánh lưu thông vào làn đường ô tô từ 8 giờ lên 8 giờ 30 (cả hai chiều lưu thông) ở đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, sẽ nghiên cứu giải pháp an toàn khi cho xe hai bánh đi cùng xe tải. Bên cạnh đó, hiện nay chỉ mới có một nhánh cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám vào đường Nguyễn Thái Sơn đã thông xe vào ngày 3-7 để giải quyết nhu cầu từ trung tâm thành phố đi ra ngoại thành vào cao điểm chiều. Trong khi đó, nhánh hai đáp ứng lượng xe chính (nhánh từ đường Nguyễn Kiệm vào đường Hoàng Minh Giám và từ đường Nguyễn Kiệm vào Nguyễn Thái Sơn) vẫn chưa được triển khai thi công (do vướng mặt bằng chưa giải tỏa được, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018). Ngoài ra, khu vực trong vòng xoay Nguyễn Thái Sơn vẫn còn rào chắn một phần để thi công trụ cầu vượt nên diện tích lưu thông bị thu hẹp. Sau khi cầu vượt thép vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thi công xong nhánh cầu còn lại thì tình trạng ùn xe tại khu vực sẽ được giải quyết triệt để. Hiện nay, giữa đường Hồng Hà và đường Bạch Đằng có các đường và hẻm băng ngang nối thông với nhau như đường Yên Thế (rộng 7 m), đường Hồng Hà (rộng 7 m), hẻm 54 (rộng 5 m), đường Đặng Văn Sâm (rộng 10 m), đường nối giữa đường Hồng Hà (gần vòng xoay) với đường Bạch Đằng (rộng 10 m). Lưu lượng lưu thông trên các tuyến đường, hẻm này ít và đều đã có biển hướng dẫn lưu thông tại từng vị trí đường, hẻm nên các phương tiện lưu ý có thể lưu thông vào đây. Riêng tình trạng ùn tắc tại khu vực sân bay TSN ngày 20-7 vừa qua là do nhiều phương tiện bị tai nạn trong cùng một thời điểm tại khu vực này. Sở GTVT sẽ nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan thắt chặt trong công tác quản lý.