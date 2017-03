Đà Nẵng cấm grab: Tư duy thiếu logic!

Sở GTVT TP Đà Nẵng nói không cấm cản GrabCar? Ngày 8-3, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có thông tin giải trình về việc cấm cản GrabCar. Sở này cho biết cho đến thời điểm này, chủ trương, quan điểm của TP Đà Nẵng trong việc triển khai thí điểm ứng dụng GrabCar là không ngăn cản, không cấm quyền tự do kinh doanh của các DN. TP đang chờ ý kiến của Bộ GTVT và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện việc thí điểm ứng dụng GrabCar. Theo giải trình, sở này vẫn cho rằng về cơ bản loại hình kinh doanh vận tải này có hoạt động tương tự loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi, khi đưa vào hoạt động sẽ làm gia tăng số lượng xe được cấp phép hoạt động theo quy hoạch của TP đã phê duyệt. Trong khi đó, Chính phủ, Bộ GTVT chưa có quy định để cho địa phương quản lý loại hình hoạt động này một cách chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đang được ổn định trên địa bàn TP. Sở GTVT TP Đà Nẵng cho rằng trong khi chờ ý kiến của Bộ GTVT về việc triển khai thí điểm GrabCar tại TP Đà Nẵng thì Công ty TNHH GrabTaxi tiếp tục quảng cáo, kêu gọi nhà đầu tư đưa phương tiện tham gia hoạt động GrabCar gây mất trật tự vận tải, an toàn giao thông. Vì vậy, Ban An toàn giao thông có công văn giao các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp ngăn chặn. LÊ PHI

Quốc hội đang bàn chuyện Luật Quy hoạch nên những thứ quy hoạch ngành, sản phẩm đang được nghiên cứu bãi bỏ. Bởi nó là sự can thiệp quá mức của Nhà nước vào thị trường, hậu quả lớn hơn hiệu quả. Đó là tư duy của kế hoạch hóa tập trung.