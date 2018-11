Nổi bật trong số này có dự án tàu điện kết nối Đà Nẵng-Hội An. Dự án được kêu gọi đầu tư theo hình thức vốn vay nước ngoài hoặc đối tác công tư (PPP) với tổng kinh phí 7.000-14.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2023. Toàn tuyến tàu điện có chiều dài khoảng 33 km, kết nối từ sân bay Đà Nẵng qua trung tâm TP đến Hội An theo tuyến đường ven biển.



Đây là dự án từng được Đà Nẵng mời gọi đầu tư tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017. Tuy nhiên, đến nay các thông tin về dự án khá mơ hồ, xuất phát từ một viện nghiên cứu của Hàn Quốc quan tâm và đưa ra ý tưởng, được TP cho tự do nghiên cứu. Trước đó, một lãnh đạo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho hay do sự gia tăng phương tiện cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng và Hội An thời gian qua rất cao nên cần phát triển vận tải công cộng. Trong khi đó, tuyến xe buýt Đà Nẵng-Hội An cũ kỹ đang làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, phát triển du lịch cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh, thành.

Bên cạnh siêu dự án tàu điện, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cũng mời gọi các doanh nghiệp trong nước, quốc tế đầu tư vào các dự án trọng điểm khác như cảng Liên Chiểu cho phép tiếp nhận tàu hàng đến 100.000 tấn. Giai đoạn đầu đến năm 2022, vốn đầu tư của dự án này khoảng 7.378 tỉ đồng, sau giai đoạn 2030 quy mô đầu tư sẽ là 7.800 tỉ đồng, từ năm 2050 về sau tổng mức đầu tư 17.600 tỉ đồng. Ngoài ra, TP Đà Nẵng còn kêu gọi đầu tư các dự án ga đường sắt và đổi mới đô thị tích hợp, dự án phát triển giao thông xe cơ giới và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý điều hành giao thông, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, dự án xây dựng mới các khu công nghiệp, dự án thành phố thông minh.