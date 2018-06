UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền người tham gia giao thông biết chủ trương xử phạt các lỗi vi phạm được phát hiện qua camera giám sát giao thông đến hết ngày 30-6. Việc xử phạt các lỗi vi phạm được bắt đầu triển khai kể từ ngày 1-7 theo quy chế phối hợp xử lý thông tin về trật tự an toàn giao thông từ thiết bị giám sát giao thông của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng đã được UBND TP ban hành.



Trong thời gian tổ chức tuyên truyền, Công an TP chỉ đạo các lực lượng công an khai thác dữ liệu camera và chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý trực tiếp ngoài hiện trường các hành vi vi phạm của xe khách dừng đón khách trái phép tại khu vực Bến xe trung tâm TP.

Cũng liên quan tuyến đường nêu trên, UBND TP vừa có văn bản yêu cầu Công an TP tiếp tục triển khai việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP đúng tiến độ, hoàn thành trong quý II-2018. Cùng với đó, sớm khảo sát, nghiên cứu lắp đặt camera trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (khu vực trước cổng Bến xe trung tâm TP và ngã ba Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái) để giám sát, quản lý tình trạng xe “dù”, bến “cóc”.