Dân chưa chịu giao mặt bằng làm cao tốc

“Đến ngày 26-6, nếu các hộ dân vẫn không chịu bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thì chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế” - ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cho hay.



Dân rào đường

Giữa cái nắng cháy da thịt, ông Đoàn Văn Lâm, 70 tuổi, ngụ thôn 5, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam vẫn ngày ngày chạy xe máy lên khu vực đang thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi để giữ phần đất của mình. Ngay tại hiện trường, dàn phương tiện “đứng bánh” trước khu đất bị ông Lâm rào chiếm 3/4 bề rộng mặt đường. Các xe chở vật liệu chịu cảnh luồn qua 1/4 mặt đường còn lại.

“Đất nhà tôi 4.200 m2 nhưng chỉ được bồi thường 3.800 m2. Tôi hỏi thì được biết do tranh chấp chi đó nhưng làm sao phải bồi thường đủ cho tôi” - ông Lâm quả quyết.

Tại vị trí đường qua thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, chị Trần Thị Thủy cũng chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng. Theo lý giải của chị Thủy, dù gia đình có tổng diện tích đất gần 1.000 m2 với hai giấy chứng nhận riêng nhưng địa phương chỉ bố trí một lô đất tái định cư.

Theo hồ sơ, thời điểm áp giá đầu tiên, gia đình chị Thủy được bồi thường 490 triệu đồng. Sau nhiều lần khiếu nại, mức giá được nâng lên 630 triệu đồng, rồi lên gần 1 tỉ đồng nhưng hộ này vẫn chưa đồng ý.

Tình trạng vướng giải phóng mặt bằng, cản trở thi công đang khiến các nhà thầu lo sốt vó. Thống kê của Ban quản lý (BQL) dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho thấy còn khoảng 15 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đạo thừa nhận địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong vận động, thuyết phục người dân di dời, mặc dù các phương án bồi thường theo ông là đã thỏa đáng, đúng luật.

Để đảm bảo tiến độ theo cam kết với nhà đầu tư, ông Đạo cho hay đã ra quyết định cưỡng chế hai hộ dân chây ỳ nhất là các hộ Nguyễn Đại Vinh, Trần Triều. “Những hộ này nhận tiền bồi thường rồi nhưng vẫn dây dưa không bàn giao mặt bằng. Đến ngày 26-6 chúng tôi sẽ cưỡng chế. Từ nay đến đó, phương án đưa ra vẫn là tiếp tục tuyên truyền, làm sao cho họ tự nguyện tháo dỡ” - ông Đạo nói.



Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bước vào cao điểm trải thảm bê tông nhựa. Ảnh: TẤN VIỆT



Cầu dẫn vượt cao tốc qua huyện Phú Ninh, Quảng Nam “đứng bánh” vì vướng mặt bằng. Ảnh: TẤN VIỆT

Có mặt bằng lại thiếu vật liệu

Ngày 18-6, hiện trường thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2 (đoạn Tam Kỳ đi huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) khá khẩn trương. Ghi nhận dọc theo năm gói thầu từ A1 đến A5 của dự án, khối lượng công việc còn lại là trải thảm bê tông nhựa mặt đường. Từng đoàn xe lu, xe rải nhựa… dàn hàng tranh thủ thời tiết tốt đẩy nhanh tiến độ.

Các vướng mắc mặt bằng dai dẳng chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm, cộng thêm hàng loạt vị trí cản trở thi công, phát sinh khác cũng gây khó khăn không nhỏ đến tiến độ thi công của dự án. ÔngNGUYỄN TIẾN THÀNH, Giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Ông Hồ Quốc Vương, kỹ sư hiện trường gói thầu A1, cho hay mốc 30-6 đặt ra là phải thực hiện cho được. Tuy vậy, khi PV hỏi về những điểm còn vướng mặt bằng, ông Vương thừa nhận việc người dân tái lấn chiếm, cản trở thi công nằm ngoài khả năng xử lý của nhà thầu. “Chúng tôi rất cần sự phối hợp của chủ đầu tư và chính quyền xử lý vấn đề tái lấn chiếm mặt bằng” - ông Vương nói.

Báo cáo mới nhất từ BQL cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho thấy toàn bộ năm gói thầu xây lắp giai đoạn 2 đã hoàn thành đạt 82% sản lượng, chậm trên 2% so với kế hoạch. Việc chậm tiến độ khiến dư luận lại dấy lên nghi vấn về năng lực các nhà thầu. Thế nhưng ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, khẳng định các nhà thầu đều đủ năng lực.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, gói thầu A3 do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công đang có nguy cơ trễ tiến độ do thiếu vật liệu bê tông nhựa. Về việc này, ông Thành thừa nhận gói thầu A3 đang vấp phải khó khăn rất lớn do chịu ảnh hưởng từ nguồn vật liệu. “Gói thầu A3 hiện còn thiếu khoảng 50.000 tấn bê tông nhựa. Đây tuy là yếu tố chủ quan nhưng khi huy động thì ngoài thị trường không cung ứng được” - ông Thành nói.

Lý giải nguyên nhân, ông Thành cho rằng dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 30-6, trùng với thời điểm hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Quảng Ngãi và hàng loạt công trình giao thông khác trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi dẫn đến công tác huy động vật liệu gặp khó.