Điểm cân xe tại trạm thu phí An Sương... 'chết đứng'!

Theo Sở GTVT TP.HCM, từ ngày 16-6, các loại xe tải từ trên 3,5 tấn qua trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân sẽ phải đi qua trạm kiểm tra tải trọng phương tiện tự động được lắp đặt tại đây.

Theo đó, trên mặt đường của tất cả các làn xe ở cổng thu phí, trên cả hai chiều đi - về giữa An Sương với An Lạc và ngược lại đều có đặt thanh cảm ứng ghi nhận tải trọng của xe (cân sơ cấp). Khi qua cân sơ cấp, nếu xe quá tải sẽ được ghi nhận và truyền tín hiệu về cabin của lực lượng chức năng đặt cách cổng thu phí gần 100 mét. Khi có xe bị báo quá tải sẽ bị lực lượng chức năng buộc phải vào cân thứ cấp, chính thức cân kiểm tra tải trọng.

Việc cân xe như trên được thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.



Thế nhưng từ nhiều ngày qua, cabin kiểm soát xe và khu vực đặt cân thứ cấp hoàn toàn vắng bóng lực lượng chức năng.



Cửa chính vào ca bin và cửa sổ kéo bên hông hoàn toàn đóng im ỉm.



Tiếp cận gần cabin thì thấy cửa kính nơi này đã được dán giấy bóng ngăn người ngoài nhìn vào. Cửa ca bin lúc này trở thành tấm gương phản chiếu cho hàng cau vua trồng phía trước được dịp... soi bóng!



Qua khe cửa hẹp nhìn vào bên trong cabin thì thấy ngổn ngang những bàn với ghế, gậy chỉ huy, điều tiết giao thông và cọc tiêu mềm của trạm cân được vứt vung vãi ...



và trên bàn là một piếu cân xe từ ngày 8-6 không có nội dung về tải trọng.....



Bên ngoài trạm cân, giời đề lô báo cho các lái xe trạm cân không làm việc nên cứ vô tư cho xe quá tải qua trạm....

Theo một cán bộ thuộc Thanh tra Sở GTVT, trạm cân An Sương - An Lạc đã ngưng hoạt động từ hơn mười ngày nay vì lý do đường truyền hay do cân thứ cấp bị trục trặc gì đó chưa xác định rõ. "Trạm cân này hiện chưa được chủ đầu tư bàn giao, Thanh tra chưa được tập huấn nên chưa thể đưa nó vào hoạt động như kế hoạch do Sở đề ra" - Vị cán bộ cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi hiện hàng loạt trạm cân trên địa bàn TP đang rơi vào tình trạng... "liệt" như ở trạm An Sương - An Lạc và tình trạng xe quá tải đang trở lại trên nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của TP.