Theo đó, tỉnh này đề nghị điều chỉnh chiều dài đường cất/hạ cánh từ 3.000 m lên 3.600 m. Việc điều chỉnh này cũng kéo theo việc thay đổi hệ thống thoát nước khu bay, đường công vụ, hệ thống hàng rào an ninh, đèn tiếp cận và quan trắc khí tượng… Do đó, dự kiến tổng mức đầu tư cho CHK quốc tế Vân Đồn sẽ lên tới hơn 7.400 tỉ đồng, tăng thêm 200 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt trước đó.



Dự án đầu tư xây dựng CHK Vân Đồn do UBND tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án và thỏa thuận, ký kết hợp đồng BOT với nhà đầu tư. Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là nhà đầu tư chính của dự án này. Dự án triển khai năm 2015, dự kiến hoàn thành trong quý III-2018.