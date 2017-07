Đường sắt sẽ làm gì để hút khách?

4 yếu kém của đường sắt Việt Nam 1. Hiện mạng đường sắt quốc gia Việt Nam có tổng chiều dài 3.143 km nhưng đã lạc hậu do được xây dựng từ lâu. Bên cạnh đó, đường nhánh kết nối với cảng biển nhiều nơi bị dỡ bỏ, kết nối kém. Giao cắt đường sắt và đường bộ trên các tuyến dày đặc với trung bình 0,5 km có một giao cắt với đường bộ. Hành lang an toàn đường sắt nhiều đoạn bị xâm phạm nghiêm trọng, toàn mạng lưới có hơn 6.000 đường ngang, lối dân sinh qua đường sắt. 2. Đường sắt hiện tại chưa có đường đôi, chủ yếu là đường đơn khổ 1.000 mm (hơn 85%) nên năng lực chuyên chở thấp. Việc kết nối hạ tầng giao thông giữa đường sắt và các phương tiện khác chưa đảm bảo phục vụ được nhu cầu vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa. 3. Cơ sở hạ tầng, nhà ga không hiện đại, nhiều toa tàu cũ kỹ, xuống cấp, nhà vệ sinh trên tàu bẩn thỉu cùng thái độ phục vụ của tiếp viên thiếu ân cần… là những điều khiến ngành vận tải đang đánh mất dần các “thượng đế” của mình. 4. Giá vé tàu hỏa hiện nay vẫn khá đắt so với máy bay hoặc ô tô. ____________________________ 2,3 triệu lượt hành khách “chia tay” tàu lửa Theo báo cáo tài chính năm 2016 vừa được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam công bố, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 6.500 tỉ đồng, giảm hơn 11% so với năm trước. Đây là chuỗi bốn năm liên tiếp doanh thu ngành đường sắt sụt giảm. Trong bốn năm (2013-2016) có tới 2,3 triệu lượt khách đã “chia tay” với ngành đường sắt.