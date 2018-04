Giá cước không biến động ngày đầu Uber nhập về Grab

Grab từ chối cung cấp hồ sơ mua Uber Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã gửi công văn đề nghị Công ty TNHH GrabTaxi (GrabTaxi) cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua lại Uber. Ngày 5-4, trong văn bản trả lời Cục CT&BVNTD, GrabTaxi cho rằng thị phần kết hợp của Grab và Uber trên thị trường Việt Nam được xác định thấp hơn 30%. Do đó, Grab hiểu rằng các bên tham gia giao dịch không phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành và hoàn tất giao dịch tại Việt Nam. Trước việc này, ngày 6-4, Cục CT&BVNTD đã có buổi làm việc với đại diện của GrabTaxi. Tại buổi làm việc, GrabTaxi chưa đưa ra được các căn cứ cụ thể để chứng minh cho nhận định của mình về thị phần trên thị trường liên quan nêu tại văn bản của GrabTaxi. Do vậy, Cục CT&BVNTD đã khuyến nghị GrabTaxi cung cấp các căn cứ này, đồng thời đánh giá kỹ thị phần kết hợp của Grab và Uber trên thị trường liên quan để bảo đảm tuân thủ các quy định về tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh trước khi tiến hành giao dịch trên thị trường Việt Nam. Uber vẫn phải trả nợ thuế hơn 53 tỉ đồng?

Trước khi bán mình cho Grab, Uber nợ Cục Thuế TP.HCM một khoản giá trị hơn 53,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ này đang gặp khó khăn bởi Grab khẳng định không liên quan đến nghĩa vụ thuế, còn Uber vẫn chây ì nhiều tháng nay. Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết khoản nợ thuế 53,3 tỉ đồng Uber vẫn chưa trả. Trên nguyên tắc khi nhận chuyển nhượng thì toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ được kế thừa, kể cả các nghĩa vụ với chủ nợ, trong đó có cả nợ ngân sách Nhà nước. Với thương vụ của Grab và Uber, cơ quan thuế sẽ xem lại hợp đồng của họ có những điều khoản ràng buộc nào đối với các bên liên quan. Bên nào trả sẽ tùy thuộc vào hợp đồng chuyển nhượng quy định ai sẽ là người trả khoản thuế này. Cơ quan thuế đang chờ báo cáo chính thức từ Grab nên vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể. Hiện tại, Uber đã thông báo đến đối tác, khách hàng việc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam từ ngày 8-4, song vẫn đang nợ khoản thuế 53,3 tỉ đồng tại Cục Thuế TP.HCM. Cơ quan thuế đã nhiều lần có văn bản đòi nợ, thậm chí có biện pháp mạnh nhưng vẫn chưa thu hồi được. Thông tin với báo chí, đại diện Grab khẳng định việc nợ thuế là vấn đề thuộc về trách nhiệm của Uber, hoàn toàn không liên quan đến Grab. Grab không mua lại tư cách pháp nhân của Uber tại Việt Nam, do đó Uber phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý giải quyết các vấn đề về nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Q.HUY