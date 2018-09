Go-ixe kích hoạt ứng dụng gọi xe tại TP.HCM

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các ông lớn như Grab, Uber, Go-Ixe đã tìm cho mình một hướng đi mới để có thể tồn tại và phát triển. Không triển khai trực tiếp vào các thị trường lớn là Sài Gòn, Hà Nội như tất các các hãng dịch vụ khác, Go-Ixe tìm đi vào các thị trường ngách ở 8 tỉnh thành gồm: Bắc Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Hiện tại, Go-Ixe đã chạy thí điểm (không tính phí đối với khách hàng) mô hình gọi xe ‘thông minh’ ở các tỉnh thành kể trên. Go-Ixe hiện có 3 dịch vụ chính là: Go-bike, Go-car, Go-taxi.

Ông Hoàng Bá Trí, nhà sáng lập ra Go-Ixe chia sẻ: Đối với giá cả, chất lượng dịch vụ, Go-Ixe cam kết sẽ thấp hơn hoặc ít nhất là bằng so với các hãng gọi xe bằng ứng dụng thông minh hiện có trên thị trường, tài xế được đào tạo bài bản, thông tin về tài xế được hệ thống quản lý đầy đủ, chặt chẽ tạo sự an tâm và an toàn cho khách hàng.

Sắp tới có thể sẽ xảy ra "cuộc chiến" mới hấp dẫn hơn để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc gọi xe chứ không còn lệ thuộc vào Grab. Bởi, không chỉ trong nước mà nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ từ nước ngoài cũng bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam. Để giữ chân khách hàng, mới đây Grab tung chiêu "dụ" khách thanh toán tiền qua mạng bằng cách nạp tiền vào tài khoản GrabPay Credits.