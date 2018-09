Hành khách tranh cãi với nhân viên Jetstar tại Nội Bài

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện truyền thông hãng hàng không Jetstar xác nhận có việc tranh cãi giữa nhân viên của hãng với một hành khách tại sân bay Nội Bài tối 20-9, đồng thời cho biết trưa 21-9, hãng đã giải quyết để khách bay vào TP.HCM.



Cụ thể, chị T. (Hà Nội) là hành khách đi trên chuyến bay BL 813 của hãng Jetstar khởi hành lúc 21 giờ ngày 20-9 từ Hà Nội đi TP.HCM. Vào lúc 20 giờ 30 phút chị T. đi cùng một người đến quầy làm thủ tục lên máy bay. Tại đây chị T. đã tranh cãi với nhân viên của hãng do bị cho rằng mang hành lý quá trọng lượng quy định.

Trao đổi với báo chí, chị T. cho biết mang theo 6 chai nước, vài bộ quần áo và sách phôtô. Tuy nhiên nhân viên Jetstar yêu cầu chị phải mua vé hành lý 500.000 đồng. Chị và người đi cùng thống nhất bỏ lại hành lý thì nhân viên lại đòi kiểm tra vali. Chị phản ứng thì nhân viên của hãng máy bay liền gọi nhân viên an ninh đến lập biên bản khiến chị và người đi cùng bị lỡ chuyến bay.

Trong khi đó, đại diện truyền thông của hãng Jetstar cho biết theo quy định của hãng khách chỉ được 7 kg hành lý xách tay, tuy nhiên chị T. mang 18kg hành lý. Nhân viên yêu cầu mua thêm vé hành lý nhưng chị T. không chấp nhận nên mới xảy ra tranh cãi. Thời điểm này có nhiều khách làm thủ tục lên máy bay, trong khi chị T. phản ứng nên nhân viên của hãng đã gọi an ninh sân bay đến can thiệp. Để đảm bảo cho chuyến bay đúng giờ, phía sân bay gọi cảnh sát thuộc đồn Công an Nội Bài đến mời khách về trụ sở làm việc.

Đại diện truyền thông hãng Jetstar xác nhận trưa 21-9, hãng đã giải quyết để khách bay vào TP.HCM.