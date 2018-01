Hướng dẫn đường về Bắc để không kẹt xe

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Khai thác hạ tầng giao thông, Sở GTVT TP.HCM, ngày 19-1 cho biết Sở đã có thông báo hướng dẫn lộ trình cho các loại xe lưu thông về các tỉnh phía Bắc, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ và ngược lại. Kế hoạch này đặc biệt chú trọng đến hai khu vực là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây tại TP.HCM. Cụ thể:



1. Xe từ TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc:

Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → các tỉnh phía Bắc.

Lộ trình 2: Bến xe Miền Đông → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Điện Biên Phủ → xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 → các tỉnh phía Bắc.

Lộ trình 3: Bến xe Miền Đông → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Mai Chí Thọ → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → các tỉnh phía Bắc.

2. Xe từ TP.HCM đi các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên:

Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu → quốc lộ 13 → quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741).

Lộ trình 2: Bến xe Miền Đông → đường Phạm Văn Đồng → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20.

Lộ trình 3: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Điện Biên Phủ → xa lộ Hà Nội → đường Mai Chí Thọ → đường cao tốc TP.HCM → Long Thành → Dầu Giây → quốc lộ 20.





3. Xe từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây:

Lộ trình 1 (dành riêng cho ô tô): Bến xe Miền Tây → quốc lộ 1 → cao tốc TP.HCM – Trung Lương → quốc lộ 1 → các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 2: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → vòng xoay An Lạc → quốc lộ 1 (tỉnh Long An).

Lộ trình 3: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → quốc lộ 1 → đường Nguyễn Văn Linh → quốc lộ 50 → cầu Mỹ Lợi → thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Lộ trình 4: Bến xe An Sương (ngã tư An Sương) → quốc lộ 22 → tỉnh lộ 8 → tuyến N2 (tỉnh Long An) → các tỉnh miền Tây.

4. Xe từ các tỉnh phía Bắc về TP.HCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt ngã ba Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu → đường Đinh Bộ Lĩnh → Bến xe Miền Đông.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → xa lộ Hà Nội → cầu Sài Gòn → đường Điện Biên Phủ → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 → đường Đinh Bộ Lĩnh → Bến xe Miền Đông.

Lộ trình 3 (dành riêng cho ô tô): Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → đường dẫn cao tốc → đường Mai Chí Thọ → cầu vượt Cát Lái → xa lộ Hà Nội → cầu Sài Gòn → đường Điện Biên Phủ → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 → đường Đinh Bộ Lĩnh → Bến xe Miền Đông.

5. Xe từ các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên về TP.HCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741) → quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu → quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt ngã ba Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → đường Phạm Văn Đồng → cầu Bình Triệu → quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông.

6. Xe từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM:

Lộ trình 1 (dành cho các loại ô tô): Các tỉnh miền Tây → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → đường dẫn cao tốc → nút giao thông Bình Thuận → quốc lộ 1 → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 (tỉnh Long An) → vòng xoay An Lạc → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 3: Thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) → cầu Mỹ Lợi → quốc lộ 50 → đường Nguyễn Văn Linh → quốc lộ 1 → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 4: Tuyến N2 → tỉnh lộ 8 → cầu vượt thị trấn Củ Chi → quốc lộ 22 → Bến xe An Sương.