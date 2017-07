Khách kêu trời vì liên tục bị chậm, hủy chuyến bay

Cục Hàng không: Chậm giờ, hủy chuyến có chiều hướng tăng Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, do quy mô và tính chất khai thác nên tỉ lệ chậm của các hãng cũng khác nhau. Các nhóm nguyên nhân chính gây ra tình trạng chậm chuyến của các hãng vẫn chủ yếu do máy bay về muộn (chiếm 70%) và nguyên nhân do hãng hàng không (chiếm 19,2%). Theo thống kê và đánh giá của sân bay TSN, tình trạng chậm giờ, hủy chuyến, nhất là đối với các hãng hàng không giá rẻ có chiều hướng tăng cao trong sáu tháng đầu năm. Cụ thể, các số liệu cho thấy trong sáu tháng vừa qua, các hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), VJA và JPA có 13.493 lượt chuyến bay chậm khởi hành hơn 15 phút (chiếm tỉ lệ 24,09%). Trong đó VJA dẫn đầu khi có tới 6.682 chuyến bay bị chậm (chiếm tỉ lệ 43,42%), xếp ngay sau đó là JPA với 2.370 chuyến (chiếm tỉ lệ 32,93%)... Một chuyên gia hàng không cũng nhìn nhận số chuyến chậm thường là do máy bay về muộn. Đây là hệ quả dây chuyền - càng về cuối ngày càng bị dồn lại. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi các hãng giá rẻ phải sắp kín lịch với thời gian quay đầu ngắn. Nếu một máy bay bị chậm trễ sẽ kéo theo những chuyến sau cũng bị trễ. Bên cạnh đó, sân bay TSN đang trong tình trạng quá tải. Việc thiếu vị trí đậu cho máy bay vào giờ cao điểm cũng dẫn đến tình trạng chậm trễ… Khách nghi hàng không giá rẻ dồn chuyến tăng lợi nhuận Trước câu hỏi của PV: Có hay không việc hãng hàng không giá rẻ dồn chuyến tăng lợi nhuận, đại diện VJA cho biết: “Thực tế điều này không thể xảy ra vì các chuyến bay đều phải đăng ký với Cục Hàng không. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, hãng đều phải báo cáo về cảng vụ chứ không phải tùy ý. Việc có tỉ lệ chậm, hủy chuyến cao là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hoạt động của hãng. Bên cạnh đó, hãng hàng không phải chịu nhiều thiệt hại về tài chính khi có chuyến bay bị chậm hoặc không khai thác”.