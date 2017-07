Khởi động đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

Kết nối hàng loạt đô thị Trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt năm 2009 đã đề cập đến quy hoạch xây dựng đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Năm 2011, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt này… Bên cạnh đó, Nghị quyết số 13 ngày 16-1-2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đã xác định đến năm 2020 phải hình thành tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Do vậy, năm 2013 Bộ GTVT có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt nói trên. Theo đó, phạm vi dự án được xác định từ ga An Bình (Bình Dương) đến ga Cái Răng (TP Cần Thơ) với hướng tuyến đi qua các đô thị dọc tuyến (TP.HCM, Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, TP Cần Thơ) và kết nối với nhánh vào cảng Hiệp Phước, cảng Long An. Căn cứ theo tiến độ xây dựng các công trình liên quan và nhu cầu vận tải trên tuyến, dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ga Tân Kiên (TP.HCM) đến ga Cái Răng (TP Cần Thơ). Giai đoạn 2 từ ga An Bình (Bình Dương) đến ga Tân Kiên và nhánh đường sắt vào cảng Hiệp Phước. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL, kết nối đồng bằng với cả nước và mở cửa cho Đông Nam Á (thông qua các tuyến đường sắt xuyên Á). Một vài thông số về tuyến đường sắt Toàn tuyến dài 134 km với 10 ga, khổ đường 1.435 mm, tốc độ dưới 200 km/giờ cho tàu hàng và trên 200 km/giờ cho tàu khách. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 3,6 tỉ USD và được xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Cấp của đường sắt: Cấp 1. Số làn chính: 2. Công suất: Đầu máy diesel sẽ được sử dụng cho tàu chở hàng và DMU (diesel nhiều đơn vị) sẽ được sử dụng cho tàu chở khách. Kế hoạch để chuyển sang đầu máy điện và EMU-Electric sẽ được xem xét trong tương lai. Độ dốc tối đa: 9%. Chiều dài ga đường sắt: 500 m. Các thông số kỹ thuật trên theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt quốc tế TCN-2007.