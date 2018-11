Khởi tố vụ án nữ nhân viên hàng không bị hành hung

Chiều 25-11, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Theo Đại tá Hiếu, việc khởi tố vụ án đã được cơ quan VKS phê duyệt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cũng theo Đại tá Hiếu, sau khi hoàn tất điều tra các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung nữ nhân viên ở cảng hàng không, cơ quan liên quan sẽ tiến hành khởi tố bị can và thực hiện các lệnh theo quy trình của pháp luật.



Nữ nhân viên hàng không Vietjet bị các đối tượng hành hung.

Trước đó, như Pháp Luật TP. HCM đưa tin, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) chiều 23-11, một nhóm thanh niên gồm ba người đã hành hung nữ nhân viên tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Các đối tượng chửi bới, hành hung nữ nhân viên hàng không là Phạm Hữu An (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (thường trú thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Ba người trên đưa tiễn ông Lê Sỹ M. đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hóa-TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 15 giờ cùng ngày. Sau khi ông M. đã hoàn tất thủ tục, ba người này nhờ nhân viên sân bay là chị Lê Thị G. chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó tiếp tục đề nghị chị G. chụp ảnh chung nhưng chị G. từ chối vì lý do công việc.

Mặc dù chị G. đã từ chối nhưng cả ba người trên đã to tiếng chửi bới, hành hung chị G. Sau đó An dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị G., Nhị cũng tát vào mặt nạn nhân.

Khi đó, bà Lê Thị H. là cán bộ quản lý chứng kiến sự việc trên ra can ngăn thì bị Nhị tát vào mặt, đạp vào bụng. Chứng kiến sự việc, nhân viên kiểm soát an ninh là anh Trịnh Ngọc Hoàn đi đến ngăn cản thì bị Dũng giật mũ và đấm vào mặt.



Các đối tượng bị kiểm soát an ninh khống chế.

Chưa dừng lại, lúc đó một nhân viên kiểm soát an ninh gần đó đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý xách tay đến để can ngăn thì ngay lập tức bị Dũng tấn công vào tay và cổ.



Ngay sau đó, các kiểm soát an ninh phối hợp cùng với Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành khống chế các đối tượng, đồng thời lập biên bản vi phạm đối với ba đối tượng trên, bàn giao cho cơ quan công an tiến hành xử lý.