‘Không có chuyện ưu đãi thuế cho Uber, Grab’

Nghiên cứu từng điều kiện áp dụng cho từng hình thức kinh doanh TS Ngô Trí Long, chuyên gia tài chính, cho biết: “Chúng ta nên làm rõ hai loại hình kinh doanh khác nhau này. Uber, Grab là loại hình hợp đồng vận tải; còn taxi truyền thống là loại hình kinh doanh vận tải taxi. Uber, Grab chỉ làm chiếc cầu nối giữa lái xe và khách hàng, đồng thời hiển thị số tiền, số kilomet điểm đi và điểm đến một cách rất rõ ràng. Trong khi đối với taxi, khách hàng sau khi ngồi lên xe và di chuyển mới biết được số tiền thực và số kilomet. Tôi cho rằng việc áp dụng cách tính thuế GTGT và thu nhập DN của hai loại hình này của Bộ Tài chính đưa ra là hợp lý, phù hợp với từng loại hình kinh doanh. Để giải quyết câu chuyện tranh cãi giữa taxi truyền thống và Uber, Grab thì Bộ GTVT cần làm rõ, nghiên cứu từng điều kiện áp dụng cho từng hình thức kinh doanh. Bản chất hai DN này đều kinh doanh liên quan đến vận tải. Việc ngành thuế truy thu Uber hơn 66 tỉ đồng là có cơ sở, nguyên tắc thuế thu nhập cá nhân là truy thu tận gốc. Ngành thuế không thể quản nổi từng tài xế Uber, do vậy Uber phải có trách nhiệm “thu” thuế thu nhập cá nhân từ đầu nguồn”. TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, cũng nhìn nhận: “Tôi ủng hộ việc có một cơ chế hoạt động bình đẳng, công khai, minh bạch giữa Uber, Grab và taxi truyền thống. Trong cạnh tranh thì đương nhiên khó tránh khỏi có bên chịu thua thiệt. Ai đầu tư không đạt hiệu quả thì chấp nhận bị thiệt hại chứ cũng không nên than phiền, bàn cãi làm gì. Cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện để các loại hình kinh doanh phát triển. Nhà nước chỉ làm vai trò kiến tạo và hãy để DN được tự do cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó ngành thuế cần tự nâng cấp bản thân, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra, thu thuế và chống thất thu chứ không nên hoàn toàn phụ thuộc vào việc tự kê khai của DN”.